Julkisuudessa on keskusteltu näkyvästi hoitajien kuormittuneisuudesta ja sen taustoista. Tämä keskustelu on nostanut esiin myös hyvän johtamisen merkityksen. Näkökulma on hoitajien kannalta tärkeä monestakin syystä.

Hoitohenkilöstö on suurin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöryhmä. Sen määrä on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun ajan. Hoitotyön johtajat eri organisaatiotasoilla johtavat lähes 300 000 hoitotyöntekijää. Tästä huolimatta hoitotyön johtajien määrää on vähennetty reilusti.

Hoitotyön johtaja on johtamis- ja esimiestehtävässä toimiva terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on terveydenhuollon ammattitutkinnon lisäksi johtamiskoulutusta sisältävä ylempi korkeakoulututkinto. Hoitotyön johtajien nimikkeitä ovat muun muassa hallintoylihoitaja, johtava ylihoitaja, ylihoitaja, osastonhoitaja, osastonjohtaja ja apulaisosastonhoitaja.

Pitkään jatkunut hoitotyön esimiesten ja hoitotyön johdon vähentäminen eri tasoilta on ollut suorastaan trendi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden muutoksissa. Erityisesti lähiesimiehinä toimivien osastonhoitajien tehtäviä on vähennetty muutoksissa, jolloin yksikköjen koko on kasvanut entisestään. Tämä on erittäin huolestuttava ilmiö, jolla voi olla kauaskantoiset ja vakavat seuraukset.

Miten tulevaisuudessa varmistetaan hoitotyön laadukas johtaminen? Miten eri alueilla vaativaa työtä tekevä hoitajajoukko saa tarvittavan tuen, mahdollisuuden tulla kuulluksi omaa työtä ja työympäristöä koskevissa asioissa?

Millaiset vaikutukset hoitotyön johtajien määrän vähentämisellä on hoitajien työssä onnistumiseen, työssä viihtymiseen ja jaksamiseen sekä riittäviin hoitotyön resursseihin.

Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata potilaiden laadukas, turvallinen, vaikuttava ja tuloksellinen hoito sekä palvelu. Tämä kytkeytyy tiiviisti hoitotyön johtajien vastuisiin. He kehittävät palveluita asiakkaan parhaaksi, ottavat käyttöön uusia toimintatapoja sekä ennen kaikkea vastaavat hoitajien osaamisen, riittävyyden ja työssä jaksamisen edellytyksistä.

Hoitotyön johtajien ja esimiesten tehtäviä ei voi enää vähentää. Sote-uudistuksen ja muiden organisaatiomuutosten toteuttaminen ja potilaan laadukas hoito edellyttävät riittäviä johtamis- ja esimiesresursseja. Jos niitä ei ole, muutoksen toteutuminen vaarantuu ja tulee näkymään sosiaali- ja terveyspalveluissa tehottomuutena, hoitotyön laadun heikkenemisenä ja hoitohenkilöstön tyytymättömyytenä.

Seurauksena alan vetovoima heikkenee ja hakeutuminen kokonaan pois alalta lisääntyy. Tähän ei Suomessa ole varaa. Tulevissa uudistuksissa tulee ehdottomasti olla tavoitteena, että hoitotyön ammattilaisilla on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, osallistua ja olla mukana muutoksissa, oppia ja kouluttautua sekä viihtyä työssä. Näin varmistetaan korkea laatu, tulokset ja potilasturvallisuus.

Tätä kaikkea toteuttavat hoitajat, joilla on oikeus hyvään ja arvostavaan johtamiseen. Koulutettu sosiaali- ja terveysalan henkilöstö on tuuliajolla ilman alan koulutuksen, osaamisen ja työn sisällön tuntevia johtajia ja esimiehiä. Näitä osaajia tulee olla organisaation kaikilla tasoilla.

Kirsi Sillanpää

eMBA, TtM, Esh

yhteiskuntasuhde- ja kehittämisjohtaja

Tehy ry

