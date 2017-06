Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat ovat heikossa asemassa peruskoulun päättyessä. Monet erityisoppilaat tarvitsevat opinnoista suoriutuakseen pienryhmäopetusta tai muuta yksilöllistä tukea, jota ei pystytä tarjoamaan tavallisessa ammattioppilaitoksessa. Erityisammattikouluissa opetus järjestetään pienryhmissä ja opiskelija saa enemmän tukea opintoihinsa.

Valitettavasti läheskään kaikki erityisammattikoulun tarjoamaa tukea tarvitsevat päättöluokkalaiset eivät saa sieltä opiskelupaikkaa. Tilanne on huonontunut lähivuosina selvästi.

Vuoteen 2027 saakka kasvavia ikäluokkia ei ole huomioitu erityisopetuksen aloituspaikkojen määrässä. Opetushallituksen tilastopalvelun mukaan vuonna 2010 erityisopetusryhmissä aloitti 1 635 opiskelijaa. Vuonna 2015 opiskelijoita aloitti 1 467.

Aloituspaikkojen määrä laskee tilanteessa, jossa koulutukseen tulevat ikäluokat kasvavat. Lisäksi ammatillisen erityisopetuksen tarve on lisääntynyt vuosi vuodelta sen jälkeen, kun tilastointi aloitettiin vuonna 2004.

Tilannetta ei helpota se, että yleisien ammattioppilaitosten erityisen tuen pienryhmät lakkautettiin muutama vuosi sitten.

Olemme paradoksaalisessa tilanteessa: tavalliseen ammattiopistoon on huomattavasti helpompi päästä sisään kuin ammatilliseen erityisoppilaitokseen. Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat eivät välttämättä kykene opiskelemaan tavallisessa ammattioppilaitoksessa. Sinne he kuitenkin yhä useammin päätyvät. Tällöin oppilas on suuressa vaarassa syrjäytyä ja jäädä ilman ammattia.

"Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat eivät välttämättä kykene opiskelemaan tavallisessa ammattioppilaitoksessa. Sinne he kuitenkin yhä useammin päätyvät. "

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset iskevät kipeimmin erityisammattikouluihin, jotka eivät voi muuttaa opetusryhmiään isommiksi.

Toivomme, että Opetushallitus ja -ministeriö tarkistavat ammatillisten erityisoppilaitosten aloituspaikkojen ja rahoituksen määrän viipymättä ja varmistavat, ettemme syrjäytä erityisen tuen oppilaita.

Antti Värtö

oppilaanohjaaja, Helsinki

Nina Heikkinen

oppilaanohjaaja, Oulu

Jukka Raustia

oppilaanohjaaja, Oulu

Sara Peltola

ohjausalan asiantuntija, Hämeenlinna

