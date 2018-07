”Pelekäätkö nää polliisia” oli syntymämaakuntani pääkaupungin Oulun yleinen sanonta. Ennen varmaan poliisia pelättiin, mutta tänä päivänä siihen ei ole aihetta. Poliisin tehtäviä hoitavat nykyään fiksut ja koulutetut miehet ja naiset.

Pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi suurimmassa kunnassa Enontekiöllä ei kuitenkaan poliisia näy mailla halmeilla. Enontekiön pinta-ala on 8 391,31 neliökilometriä. Silti poliisihallituksessa ja ministeriössä on päätetty, että kunta ei tarvitse poliisia.

Sisäministeri Kai Mykkäselle poliisitietoutta valistanut kokoomuspiirin puheenjohtaja Heikki Autto antoi Enontekiön tilanteesta osuvan vertauksen. Tilanne tarkoittaa sitä, että helsinkiläisillä olisi lähin poliisi Turussa. Tällaisessa asiassa saattaisi jopa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori unohtaa sote-kritiikin ja vallantavoittelun.

Enontekiölle on saatava heti poliisipäivystys. Samalla koko Lapin maakunnan poliisin resursseja on voimistettava. Ihmettelen poliisijohdon nuivaa suhtautumista Lappiin. Lapin matkailu kasvaa huimaa vauhtia. Siksi Lapin maine turvallisena alueena on säilytettävä kaikin mahdollisin keinoin. Poliisin läsnäolo on yksi peruspalvelu.

”Kun tiedetään, että alueella on poliisi, niin lain määräyksiin suhtaudutaan tosissaan. Villin lännen intiaaniseikkailut unohtuvat.”

Tilanteessa on jopa sokraattisen ironian piirteitä. Lapista kulkee lähetystöjä ministerien puheilla valittamasta poliisitilanteesta. Niillä lentopolttoaineilla ja menetetyllä työajoilla olisi poliisipartio kulkenut Enontekiön pitäjän laidasta laitaan.

Tärkeä asia on myös poliisin ennalta ehkäisevä toiminta. Kun tiedetään, että alueella on poliisi, niin lain määräyksiin suhtaudutaan tosissaan. Villin lännen intiaaniseikkailut unohtuvat.

Profeetta Habakuk kysyi Luojalta jo noin 600 vuotta ennen ajan laskumme alkua, että ”kuinka kauan tämä vääryys saa jatkua”. Samaa minä kysyn nyt. Tämä vääryys on korjattava.

Aion umpikepulaisena käyttää vähäiset voimavarani Enontekiön poliisitilanteen korjaamiseksi. En lennä Helsinkiin, vaan panen asiasta infoa sähköpostitse syntymäpaikkani naapurikunnan miehelle Juha Sipilälle ja muille hyville hallitusministereille. Saatanpa soittaa jonkun puhelunkin.

Esko Fält

Rovaniemi

