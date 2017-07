On ollut ilo seurata iltaisin EM-turnauksen jalkapallo-otteluita, joissa pääroolissa ovat naiset. Monissa joukkueissa he ovat sitä valmentajia myöten, vaikka on sinne myös muutama tummapukuinen ja kravattikaulainen mies eksynyt kentän laidalle.

Täytyy todeta, että on naisten jalkapallo mennyt eteenpäin huimin askelin viime vuosina. Siellä osuvat syötöt kohdilleen vaikka yli kentän laidasta laitaan.

Puolustus on tiukkaa ja tätä todistaa myös pelien vähämaalisuus. Voitto saavutetaan useasti koko pelin ainoalla tehdyllä maalilla.

Ovat naiset jo oppineet taklauksenkin, ja tarpeettoman paljon tulee juuri pelikatkoja niiden takia. Yksi pranstlanna poistui kentältä itkien punaisen kortin saatuaan.

Viikko sitten olivat vastakkain Ranska ja Norja, ja Ranskan ladyt pusersivat voiton itselleen. Peli oli kuitenkin niin hyvää ja loppuun asti harjoiteltua, että paremmasta ei juurikaan ole väliä.

Naisten jalkapallo mennyt eteenpäin huimin askelin viime vuosina.

Tästä pelistä tuli mieleen, että olisiko paikallaan perustaa vielä yksi sarja. Alisuoriutuneet (kuten Suomi) miehet, ja ylisuoriutuneet naiset vastakkain?

Tästä saataisiin oikea kuva näiden joukkueiden tasosta, että missä mennään. Joukkueita voisi olla esimerkiksi kuusi kummaltakin puolelta.

Tällainen EM-sekaturnaus voisi olla vaikka tätä naisten EM-jalkapalloa ennen ja luonnollisesti jossain toisessa maassa. Olisiko Suomi tämän turnauksen sopiva isäntä aloittamaan?

Rauno Jokiniemi

Noormarkku

