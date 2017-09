Eläkkeensaajat ovat pettyneet siihen, että hallitus on jättämässä voimaan tekemänsä säästöpäätöksen indekseihin liittyen.

Jäädytys leikkaa reaalista ostovoimaa ja alentaa eläkkeensaajien sosiaaliturvan tason pysyvästi alemmalle kehitysuralle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Tämä tarkoittaa suurta ja pysyvää heikennystä maamme eläkkeensaajille, mikäli jäädytystä ei hyvitetä täysimääräisenä tulevien indeksitarkistusten yhteydessä.

Useiden perusturvaetuuksien tasoa on leikattu vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2015 Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea moitti Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi. Tässä tilanteessa indeksijäädytysten purkaminen olisi ollut välttämätöntä.

Pientä positiivisuutta merkitsee täyden takuueläkkeen nostaminen 15 eurolla sekä eläkettä saavan hoitotuen perusosan nostaminen noin kahdeksalla eurolla kuukaudessa.

Lisäksi parlamentaarisessa työryhmässä sovitun mukaisesti yleisradioveron rakennetta muutetaan siten, että kaikkein pienituloisimmat vapautuvat verosta.

Eläkeläisköyhyyden ongelmaa ei edellä mainituilla toimilla kuitenkaan hoideta.

Hallituksen veroratkaisuilla hyvitetään palkansaajille kiky-ratkaisun tuomia uhkia verotuksen kiristymisestä. Eläkkeensaajien elämään merkittävästi vaikuttavat, kun 50 euron vuosittainen lääkeomavastuu, terveyspalvelujen vuosina 2015 ja 2016 tehdyt lähes 27 prosentin asiakasmaksujen korotukset sekä yleiset pitkäaikaisten sairauksien ja kuljetusten nousseet omavastuut jäävät hyvittämättä.

Eläkkeensaajat saavat tyytyä keskustan lääkärikansanedustajan mainintoihin, että näin syntyneillä julkisten menojen säästöillä on avustettu kansantalouden nousua. Eläkkeensaajat saavat vähillä rahoillaan olla nostamassa osaltaan maan taloutta, mutta heille ei hyvitetä tätä elintason kapenemista.

Aivan oma lukunsa on se, että eläkkeensaajien verotus on isolle ryhmälle kireämpi kuin palkansaajien samanlaisten palkkatulojen verotus.

Tätä epäkohtaa on usein luvattu muuttaa, nyt kun tehtiin kiky-hyvitykset, olisi ne voitu kohdistaa myös eläkkeensaajien verotukseen, mutta näin ei tehty.

Merkittävää on, että kun on päätetty kansaneläkkeeseen liittyvien indeksien jäädyttämisestä ja samanaikaisesti on nostettu lääkkeiden ja hoitojen omavastuuta, aiheutetaan eläkeläisköyhyyden lisääntymistä. Näin maksetaan epäoikeudenmukaisesti maan talouden elvyttämisestä.

Markku Kainulainen

Oulu

