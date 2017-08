Kun palkkatyöt on tehty ja siirrytään nauttimaan eläkepäivistä, niin se on yksi etappi elämän virrassa.

Tämä tuo useimmille suuren elämänmuutoksen, kun tulot melkeinpä puolittuvat, mutta omaa aikaa on paljon enemmän käytettävissä.

Eläkeläisille on tarjolla monenlaisia tukiverkostoja, järjestöjä ja harrastustoimintaa, joissa saa elämään sisältöä, jos vain hakeutuu toimintaan mukaan.

Eläkkeensaajia Suomessa on reilut puolitoista miljoonaa, mutta eläkerahastot kyllä riittävät, kunhan vain työttömyys saadaan pidettyä kurissa ja valtion ja kuntien turha ”klappi” poistettua ja menoja järkeistettyä.

Tarjolla on vähän jokaiselle jotain. On hyvin paljon eläkeläisiä, jotka ovat tiukilla taloudellisesti. Elävät ”kädestä suuhun”, mutta yhteiskunta tulee tarvittaessa avuksi eikä ketään jätetä. Tärkeintä on kuitenkin suunnitella omat tulot ja menot ja tarkastella asiaa ”sivullisena”.

Meidän on tunnustettava, että Suomessa eläkeläinen pärjää aivan kohtalaisen hyvin.

Sitten on hyvin paljon eläkeläisiä, jotka pärjäävät tosi hyvin. On taloja, osakkeita, autoja, kesämökkejä ja paljon muuta aineellista.

Ja on rahaa.

Vain sinulla on oikeus rahoihisi. Kenelläkään ei ole mitään velvollisuutta jättää perintöä.

Tuhlaa itseesi, eläkeläinen. Elä ja nauti.

Moni eläkeläinen pihistää menoistaan säästääkseen lapsilleen. Kieltäytyy omasta hyvinvoinnistaan. Elettäväksi elämä on tarkoitettu.

Säästöjen avulla voit tehdä elämästä nautinnollisempaa. Hoitaa terveyttä, hemmotella itseään, matkustella, osallistua ja tehdä sitä, mistä tykkäät.

Itse hankittujen rahojen käytöstä ei tarvitse tuntea syyllisyyttä. Oikeudellinen elatusvastuu aikuisista lapsista on päättynyt.

Tuhlata voit huoletta. Se on aivan viisasta, kunhan se lisää hyvinvointia eikä vaaranna sitä. Tuhlata voi harkiten varojen ja tarpeidensa mukaan.

Onhan hiukan rienaavaa sanoa näin niiden puolesta, jotka seisovat leipäjonoissa, mutta tuhlaaminen koskee keskiluokkaa.

Kun eurot makaavat pankissa, ne ovat vain numeroita. Jos ihminen pitää omaisuuttaan pyhänä, hänestä tulee varallisuutensa vanki.

Itseensä tuhlaaminen ei ole itsekästä, joku on sanonut.

Kun perunkirjan viimeisellä rivillä on nolla, elämä on hyvin eletty. Eipähän omia tienestejä tarvitse maksaa perintö- ja lahjaveroina.

Älä jätä omaa elämääsi elämättä. Kun aikasi loppuu, euroakaan et saa mukaasi.

Nämä tosiasiat on syytä muistaa ja tuoda julkisesti esille.

Olavi Peltoniemi

Oulu

Oulun eläkeläiset ry.

