Viime vuosina on julkaistu tutkimuksia, joissa johtopäätökset viittaavat siihen, että milleniaalit eivät ole sen enempää diginatiiveja mitä muutkaan. Koko diginatiivi on myös omasta mielestäni myytti. Se että käyttää paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, pelaten mobiilipelejä tai katsoo Netflixiä, ei tee nuorisosta mitään IT-taitajaa tai tehokäyttäjää. Voisin jopa hieman provosoiden väittää, että hyvin monet 70-90 -luvulla syntyneet ovat tietoteknisesti taitavempia, koska heidän käyttämät järjestelmät eivät ole olleet niin helppoja käyttää, mitä nyt markkinoille olevat ja tulevat palvelut ja varsinkin viihde. Aikaa on vain helpompi nyt kuluttaa kaikkeen melko joutavaan, koska erilaisia palveluita on niin paljon saatavilla.

Ihmisiä ei voi niputtaa samaan muottiin. On edelleen ja tulee olemaan niitä, jotka ovat taitavia hyödyntämään uusia teknologioita, ja on niitä jotka eivät omaksu samoja teknologioita koskaan. Syntymävuodella ei ole tämän kanssa mitään tekemistä.