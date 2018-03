Tuomo Korkala kirjoitti Kalevassa (7.3./Lukijalta) Oulun brändistä ja kaupungin uudesta strategiasta. Tekstissä on erittäin hyviä huomioita Oulun mainetekijöistä – asioista joista Oulu tunnetaan.

Kaupungin uusi strategia on aiheuttanut epäselvyyttä siitä, miten uusi strategia vaikuttaa Oulun brändiin.

Moni on ajatellut, että strategian päivittämisen yhteydessä muuttuu myös Oulun brändi, koska strategiaan kirjattu kaupungin visio muuttuu. Senpä vuoksi lienee paikallaan selventää asiaa.

Oulun uusi strategia määrittelee kaupungin vision vuoteen 2026. Visio on ”Valovoimainen Oulu”.

Visio-sanan voi suomentaa unelmaksi. Se on johtamisen työkalu, joka piirtää organisaatiolle kuvan siitä, mitä organisaatio tavoittelee tietyllä ajanjaksolla.

Oulun brändi taas on Oulu. Brändi tarkoittaa suomeksi suurin piirtein samaa kuin maine – tässä tapauksessa siis Oulun maine. Brändi syntyy vastaanottajan päässä mielikuvista ja kokemuksista, kuulopuheista ja faktoista.

Emme siis voi Oulun kaupunkiorganisaatiossa täysin määritellä sitä, millainen Oulun brändi on. Voimme kuitenkin rakentaa sitä haluamaamme suuntaan teoilla ja viestinnällä. Näistä teot ovat se tärkeämpi – jos ne puuttuvat, ei puutetta voi viestinnällä paikata.

"Oulun brändin vahvistamisessa riittää työsarkaa, ja uusi strategia antaa siihen hyviä eväitä."

Mikä sitten on se mielipiteitä jakava ”Capital of Northern Skandinavia”? Se on Oulun brändilupaus, joka ohjaa kaupungin brändityötä.

Tässä työssä toisto ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä. Kerromme samanlaista viestiä toistuvasti. Käytämme samoja, tunnistettavia visuaalisia elementtejä ja värejä vuodesta toiseen. Some-kanavamme, esitteemme ja muut viestintämateriaalimme noudattavat tiettyjä sääntöjä niin ulkoasun kuin sisällön osalta. Pikku hiljaa ihmiset alkavat yhdistää nämä elementit Ouluun.

Brändityön viestinnällisiä keinoja – visuaalista ilmettä, brändilupausta, toistuvia viestejä – ei voi laittaa uusiksi muutaman vuoden välein, koska silloin ihmiset eivät opi yhdistämään niitä Ouluun. Ja jos tätä yhdistämistä ei tapahdu, on brändityö turhaa.

Oulun brändiin, brändilupaukseen ja uuteen visioon liittyvä sekaannus johtunee siitä, että tähän asti Oulussa brändilupaus ja visio ovat olleet sisällöllisesti samat. Koska uudessa strategiassa visio määriteltiin vuoteen 2026 saakka uudestaan, näin ei enää ole.

Uusi visio ”Valovoimainen Oulu” toki tukee hyvin Oulun brändityötä, koska se istuu sekä brändilupaukseemme että kaupungin visuaaliseen ilmeeseen. Pohjoisen Skandinavian pääkaupungin tulee olla valovoimainen.

Brändilupauksessa pitää olla hitunen röyhkeyttä, jotta se jää ihmisten mieliin, ja siinä ”Capital of Northern Skandinavia” on onnistunut. Jatkossakin siis Oulun kaupungin autoissa, esitteissä ja mainoksissa lukee ”Oulu, Capital of Northern Skandinavia”.

Jos jossain vaiheessa päätetään, että brändiä ryhdytään uudistamaan ja brändilupausta muuttamaan, on se sitten toinen juttu. Strategiatyön sivussa brändiuudistusta ei voi tehdä, vaan se vaatii huolellisen valmistelun, hyvät resurssit ja pitkäjänteistä markkinointia.

Oulun brändin vahvistamisessa riittää työsarkaa, ja uusi strategia antaa siihen hyviä eväitä.

Sanna Keskinen

viestintäjohtaja

Oulun kaupunki

