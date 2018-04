Liikenteessä on kaksi käyttökelpoista mahdollisuutta päästöjen vähentämiseen. Toinen on biokaasu ja toinen sähkö. Keskityn tässä kirjoituksessa omalla alueellamme tuotetun biokaasun käyttämiseen ja siitä saataviin etuihin.

Kaupungin ja lähikuntien omistama Kiertokaari, entinen Oulun Jätehuolto, on tehnyt ennakkoluulotonta työtä monella saralla jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen alueella. Eräs näistä on biokaasun tuotanto kaatopaikkakaasuista, jossa voimakkaat kasvihuonekaasut otetaan talteen ja hyödynnetään energiaksi.

Kiertokaari on myös ennakkoluulottomasti ottanut käyttöön kaupunkilaisten biojätteen hyödyntämisen biokaasun tuotannossa. Tuossa puolestaan käytetään hyväksi valtionyhtiö Gasumin reaktoria sekä Kiertokaaren kaasun puhdistuslaitosta. Tuon myötä Ruskon jätekeskuksen yhteyteen on avattu viime vuonna biokaasun tankkausasema liikennekäyttöön.

Käytännössä biokaasu maksaa ajokilometriä kohden vain noin puolet vastaavasta bensiininkulutuksesta. Kaasua käyttävät henkilöautot ovat usein hybridejä, jossa toisena polttoaineena on bensiini. Tämä tarvitaan, koska tankkausasemia on toistaiseksi meillä harvassa. Toinen asema on Gasumin toimesta tulossa piakkoin Limingantulliin.

Tällä hetkellä Oulun Ruskon biokaasuntuotanto riittäisi palvelemaan vaihtoehtoisesti jopa sataa linja-autoa tai kolmea tuhatta henkilöautoa, tai näiden yhdistelmiä. Lisäksi voi arvioida, että kysynnän kasvaessa tuotannon määrää pystytään raaka-aineiden puolesta lisäämään runsaasti.

Kuitenkin jos biokaasua halutaan hyödyntää vaikkapa joukkoliikenteessä tai vain lähialueilla toimivilla esimerkiksi jakeluautoilla, voidaan käyttää puhtaasti kaasulla toimivia ajoneuvoja. Tällöin ajoneuvojen hankintahintakin on käytännössä suunnilleen sama noissa yleisesti käytettyyn dieseltekniikkaan verrattuna.

"Tällä hetkellä Oulun Ruskon biokaasuntuotanto riittäisi palvelemaan vaihtoehtoisesti jopa sataa linja-autoa tai kolmea tuhatta henkilöautoa, tai näiden yhdistelmiä."

Huomionarvoista on, että kasvihuonekaasujen vähäisyyden/olemattomuuden lisäksi myös terveyshaittoja aiheuttavat hiukkaspäästöt vähenevät olemattomiksi erityisesti dieselautoihin verrattuna. Tämä on erityisen tärkeää tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla.

Olen monien muiden kanssa ihmetellyt, miksi Oulun Joukkoliikenne ei ole tiettävästi ottamassa käyttöön nyt tulevassa kilpailutuksessa omalla alueella tuotetun vähäpäästöisen biokaasun hyödyntämistä. Tällainen omien luonnonvarojen käyttö edistäisi myös aluetaloutta muiden etujen lisäksi. Joukkoliikenne voisi aloittaa pilotoimalla 2–3 linja-autolla ja myönteisten kokemusten myötä kaasuntuottaja rakentaisi bussiterminaalin tankkausta varten, kunhan määrät ovat vähintään kymmenen auton luokkaa.

Linnanmaan laajentuvan yliopistokampuksen myötä kasvava joukkoliikenne kaupunkimme kahden keskuksen välillä olisi luonnollinen paikka käyttää vähäpäästöisiä kaasuautoja.

Juha Vuorio

diplomi-insinööri

valtuutettu (ps.), Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.