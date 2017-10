Hyvä Kelan hallitus, oletteko tietoinen siitä, mitä hankintayksikkönne tekee parhaillaan? Viimeiset puoli vuotta he ovat määrätietoisesti vieneet läpi vammaisten tulkkauspalveluiden hankintaa, joka tulee aiheuttamaan laajalle ulottuvia ongelmia.

Kelan oma juristikin on myöntänyt, että tulossa on notkahdus palveluissa. ”Notkahdus” lienee melko alakanttiin arvioitu. Tulkkauspalveluiden asiakkaina kysymme, miksi Kela antaa tämän tapahtua, vaikka sen lakisääteisenä tehtävänä on turvata tulkkauspalveluiden saatavuus?

Tulkkauspalveluiden kilpailuttaminen ei ole edes pakollista. Siihen on erilaisia, helpompiakin vaihtoehtoja, mutta Kelassa on haluttu toimia näin.

Ilman mitään perustelua Kela rajaa nyt ensimmäistä kertaa palveluntuottajien listaa. Se on iso syy ongelmiin. Listan ulkopuolelle jää yrityksiä, joissa työskentelee muun muassa englanninkielisen kirjoitustulkkauksen osaajia, pitkän asiakassuhteen luoneita puhevammaisten tulkkeja ja natiivitasoisia viittomakielen tulkkeja.

Nämä ja sadat muut tulkit ovat avain tulkkauspalvelun asiakkaiden yhdenvertaisuuteen. Tulkkien vähentäminen vie tuhansilta ihmisiltä ihmisarvon, oikeuden tehdä työtä ja opiskella, oikeuden osallistua yhteiskuntaan.

Hyvä Kelan hallitus, miten sallitte tämän tapahtua?

Aiemmin kaikkien palveluntuottajien kanssa tehtiin sopimus, mutta kilpailutuksessa menestyneet yritykset olivat etusijalla tilauksiin. Muut yritykset jäivät reserviksi. Nyt tämä reservi poistetaan ilman selitystä.

Jo nyt tulkeista on ajoittain pulaa, joten tulevaisuus näyttää hyvin huolestuttavalta. Säästöistä ei liene kysymys, sillä hankintabudjetti kasvaa: se on seuraavalla kaudella 49 miljoonaa. Jos rahaa on, miksi tulkkeja pitää poistaa markkinoilta?

Kela hankkii yli 90 prosenttia vammaisten tulkkauspalveluista, joten hankinnan ulkopuolelle jääneet yritykset menevät konkurssiin. Kelan mukaan työttömiksi jäävät tulkit voivat hakeutua töihin listoille jääviin yrityksiin, kun lisähankinta aukeaa.

On arveluttavaa, että Kela sääntelee tulkkien työmarkkinoita pakottamalla heidät vaihtamaan työpaikkaansa. Voiko näin tehdä vapaassa maassa?

Hankinta on osoitus pöyristyttävästä piittaamattomuudesta ja ylimielisyydestä. Järjestöiltä on tullut 14 kannanottoa, lehdissä on ollut useita mielipidekirjoituksia, eduskunnassa on esitetty kolme kirjallista kysymystä aiheesta.

Nämä on sivuutettu hankintalain taakse piiloutuen. Hankinnan epäonnistumisesta kertoo sekin, että markkinaoikeudessa on vireillä 19 valitusta.

Viittomakielilaki velvoittaa viranomaisia edistämään viittomakielen käyttöä. Tulkkien määrän leikkaaminen ei ole edistystä millään mittapuulla. Hankintalaki velvoittaa kuulemaan asiakasta ja huomioimaan asiakkaan yksilölliset tarpeet. YK:n vammaissopimus edellyttää vammaisten osallistamista heitä itseään koskeviin päätöksiin. Jos asiakkaita olisi kuultu ja osallistettu, tätäkään kirjettä ei tarvitsisi kirjoittaa.

Hyvä Kelan hallitus, vetoamme teihin. Velvoittakaa hankintayksikkönne korjaamaan tilanne.

Eeva Tupi

ihmisoikeusasiantuntija, Helsinki

Maija Koivisto

opettaja, Helsinki

Salla Fagerström

toimittaja, Hausjärvi

