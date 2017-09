Lainsäädännön tulee viipymättä muuttua koskien avoimeksi korkeakouluopiskelijaksi valitun henkilön opintososiaalisia etuja. Nyt avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelija on kaiken opintososiaalisen edun ulkopuolella.

Avoimen opiskelijaa kohdellaan epätasa-arvoisesti ja järjestelmä toimii tehokkaana kannustinloukkona. Avoimen paikan saanut opiskelija ei saa opintotukea, ei voi hakea opiskelija-asuntoa ja hän ei saa opiskelija-alennusta muun muassa kouluateriasta. Pelkkä ateriaetu tekee 4–5 euroa per ateria.

Opinnot myös maksavat paikasta riippuen 300–600 euroa vuodessa samaan aikaan kuin muille EU-alueen nuorille ja siis myös muille suomalaisille koulunpenkin kuluttajille koulu on ilmainen.

”Mikäli suunnittelet opintoja ollessasi työttömänä työnhakijana, ole aina yhteydessä ensin omaan te-toimistoosi.” Näin avoimeksi opiskelijaksi aikovaa ohjataan te-toimiston sivuilla.

Entäpä, jos kyseessä onkin henkilö, joka juuri palaa kesätöistä eikä siis voi olla työtön työnhakija tai jos hän juuri tulee suorittamasta asepalvelusta ja ei voi tituleerata itseään työttömänä?

Avoin opiskelupaikka korkeakoulussa ilmoitetaan viimeisten joukossa myöhään elokuussa sen jälkeen kuin varsinaiset paikat on jaettu. Korkeakouluissa on paikasta riippuen 5–10 prosenttia avoimen opiskelun paikkoja. Sinne hakeutuu usein juuri asepalveluksen jälkeen opiskeluun ”heränneitä” nuoria, joilla ei aiemmin ole ollut motivaatiota tai mahdollisuutta valmistautua pääsykokeisiin.

Tämä avoimien opiskelijoiden joukko on tilastojen mukaan erittäin aktiivista ja he suorittavat usein opinnot myös etuajassa. Tätä joukkoa tulee siis tukea, ei tukistaa.

Avoin ammattikorkeakoulujärjestelmä mainostaa valtakunnallisesti itseään toimintana, jossa ”voit opiskella pohjakoulutuksestasi ja iästäsi riippumatta eri alojen ammattikorkeakouluopintoja.” Järjestelmää suositellaan kun ”suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin”.

Käytännössä opiskelu on tehty vaikeaksi. Opintopolku.fi -sivusto antaa opintojen rahoittamiseen kolme eri vaihtoehtoa, joista mikään ei sovi nuorelle, joka tulee aiemmasta koulusta, armeijasta, kesätöistä suoraan avoimeen korkeakouluun.

Jos olet nuori (alle 25) et voi saada omaehtoiseen opiskeluun kuuluvaa työttömyysetuutta opiskeluun, jos et ole ollut kahdeksan vuotta töissä et voi saada koulutusrahaston aikuiskoulutustukea ja jos et ole työtön et voi saada te-keskuksen työttömyystukea.

Sinulla pitää siis olla omaa rahaa vuodeksi (?) tai upporikkaat vanhemmat. Olemmeko tehneet Suomeen tällaisen eriarvoistavan koulutuspolun, petanneet peräkammariin patjat lattialle?

Kenelle avoimet opinnot on tarkoitettu? Ei ainakaan nuorelle parikymppiselle, joka on hoitanut asiansa tähän mennessä mallikkaasi, ollut kesätöissä ja ei ole ”ehtinyt” olla työttömänä. Nykysysteemi pakottaa olemaan yrittämättä, jättäytymään työttömäksi, jotta sitten on mahdollisuus rahoittaa tulevat opinnot. Nykysysteemi syrjäyttää ja lamauttaa.

Raija Lummi

puheenjohtaja

Lapin ja Tornion Kokoomusnaiset

