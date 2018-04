Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset ovat meneillään, ja eri intressitahot antavat kilvan ohjeitaan. Tosiasiallisesti itse kohde eli osakkeenomistajat ovat kuitenkin usein unohdettu taho ja vain välttämätön paha.

Taloyhtiöt ovat hyvin erilaisia ruuhka-Suomessa ja harvaan asutuilla seuduilla. Tämä tulee esille muun muassa isännöintiasioissa.

Valitettavasti pienillä paikkakunnilla vallitsee monopoli eli pienet isännöintiyritykset on syöty pois tai ostettu usein suurempiin yksiköihin. Suurilla yrityksillä tahtoo inhimillisyys ja yksilöllisyys unohtua. Voiton maksimointi on tärkeintä asunto-osakkeenomistajien eli ihmisten kustannuksella.

Isännöintisopimuksia allekirjoitettaessa olisi ehdottomasti luettava pienellä ”präntillä” kirjoitetut lisämaksut kuten vakuutustenkin yhteydessä. Vaikka tuote eli isännöinti on hankittu kalliilla hinnalla, ei tositilanteessa saakaan mitään ilman lisämaksuja. Varsinaisen kuukausipalkkion lisäksi jokaisesta erillisestä paperista ja työtehtävästä, jonka luulisi kuuluvan isännöinnin toimialaan, toimisto laskuttaa erikseen.

Viime vuosien aikana Suomessa on vouhkattu putkiremonteista. On virheellinen käsitys, että remonteissa pitäisi aina poistaa kaikki vanha ja asentaa vain uutta tilalle. On käsittämätöntä, että ikään kuin ylhäältä päin sanellaan, mitä kodeissamme tehdään.

"Lähtökohtana on pidettävä sitä, että osakkeenomistajilla on oikeus tietää, mihin heidän omia rahojaan käytetään."

Asunto-osakkaiden tulee muistaa, että he eivät omista huoneistoja, vaan he omistavat huoneistoon kuuluvat osakkeet, jotka oikeuttavat asunnon hallintaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joku muu saa päättää, mitä korjauksia ja missä laajuudessa korjauksia huoneistossa tehdään.

Yhtiökokous päättää viime kädessä näistä asioista. Taloyhtiö vastaa luonnollisesti kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Yhtiö ei kuitenkaan päätä esimerkiksi kylpyhuoneen altaan koosta tai kaakeleista. Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti, senhän sanoo jo arkijärkikin.

Lähtökohtana on pidettävä sitä, että osakkeenomistajilla on oikeus tietää, mihin heidän omia rahojaan käytetään. Yhtiökokoukset muodostuvat usein epäasiallisiksi hälinäkokouksiksi, joissa kukaan ei tiedä mistä tuli päätettyä. Tämän vuoksi suurista remonteista etukäteen tiedottaminen on kaiken A ja O. Yhtiökokouksessa kaikessa kiireessä annettu lyhyt informaatio ei riitä päätöksen perustaksi.

Osakkeenomistajien tulee olla kiinnostuneita omaisuutensa käytöstä. Kotiansa pitää myös itse hoitaa, eikä vain odottaa, että kellarin yhteisestä ehtymättömästä aarrearkusta löytyy rahaa tai joku muu vastaa sinun rahoistasi. Se joku muu ei välttämättä ole hyvä isäntä, vaikka olisikin hyvä renki.

Asunto on meille useimmille suurin ja kallein omaisuutemme. Avaatko sinä rahapussisi tai annatko sinä pankkikorttisi taloyhtiön käyttöön tietämättä, mitä rahoillasi tehdään?

Helena Porkola

Suomen asunto-osakkeenomistajat ry:n hallituksen jäsen

Kokkola

