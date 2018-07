Kalevassa oli (13.7./Lukijalta) mielipide Oulun kaupungin järjestämien vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista. Siinä oltiin huolissaan kuljetusten muutoksista ja niiden vaikutuksista asiakkaisiin.

Asiakkaiden turvallinen kuljettaminen taataan muutoksista huolimatta ja kuljetuspalveluissa huomioidaan edelleen asiakaskohtainen palveluntarve.

Muutoksen jälkeenkin on käytettävissä erilaisia autoja eri tarkoituksiin. Jos asiakkaalla on liikkumisen apuvälineitä, takseja välittävä matkapalvelukeskus lähettää asiakkaalle sopivan auton. Myös oikeus tuttutaksiin (ns. vakiotaksioikeus) säilyi, ja tuttutaksi on valittavissa kilpailutetuista autoista.

Käytettävissä olevien invataksien määrä ei ole vähentynyt aikaisemmasta. Hankinta toteutettiin 74 ajoneuvolle ja kuljetusten tuottajiksi valittiin yhdeksän eri yrittäjää tai ryhmittymää.

Kuljetusten kilpailuttamisen taustalla on 1.7. voimaan astunut taksilain muutos, jonka seurauksena matkojen hinnoittelu vapautui. Tämän myötä matkoille ei ole enää määritelty enimmäishintoja, ja kaikki lupaehdot täyttävät yritykset voivat harjoittaa taksiliikennettä.

Kaupungilla on lakisääteinen valvontavelvollisuus järjestämistään kuljetuspalveluista ja tämänkin vuoksi tarve huolehtia palvelun laadusta.

Kirjoittajat toivoivat, että palvelun muutoksessa olisi hyödynnetty asiakkaiden asiantuntijuutta, ja näin on tehtykin. Vanhus- ja vammaisneuvostoa kuultiin valmistelussa. Asiakkaita on myös ollut mukana kuljettajien koulutuksissa, jolloin heidän asiantuntijuuttaan on hyödynnetty kuljetusten laadun parantamisessa.

Lisäksi palautteiden perusteella kehitetään jatkuvasti matkapalvelukeskuksen toimintaa ja matkojen välitysohjelmaa sekä täsmennetään ohjeistuksia.

Kirjoittajat viittasivat pitkiin jonotusaikoihin taksia tilatessa. Matkapalvelukeskuksen toimintaa käsittelevän selvityksen mukaan puheluihin vastataan alle viidessä minuutissa (90–95 prosentissa puheluista) ja joka kolmanteen puheluun alle 20 sekunnissa. Poikkeuksena ovat mahdolliset teknisistä syistä johtuvat häiriötilanteet.

"Lisäksi palautteiden perusteella kehitetään jatkuvasti matkapalvelukeskuksen toimintaa ja matkojen välitysohjelmaa sekä täsmennetään ohjeistuksia."

Mielipiteessä kirjoitettiin, että matkoja on alettu yhdistellä muutoksen myötä. Kuljetukset on voitu toteuttaa aiemminkin yhdisteltynä matkana, jolloin kyydissä on ollut useampikin asiakas. Matkoja ei kuitenkaan yhdistellä, jos asiakkaalla on vammastaan tai sairaudestaan johtuva syy, joka estää tämän.

Kirjoittajat nostivat esille myös suorasoitto-oikeuden loppumisen, ja olivat huolissaan siitä, ettei asiakkaalta välttämättä onnistu tilata taksia enää itsenäisesti. Kuljetusten tilaukset voi tehdä matkapalvelukeskukseen soittamalla tai tekstiviestillä. Matkapalvelukeskus palvelee asiakkaita ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä.

Taksilain uudistuksen jälkeen taksien päivystysvelvollisuus lakkasi, joten suorasoittoasiakkaiden palvelut olisivat voineet vaarantua joissakin tilanteissa.

Asiasta tiedottaminen oli valitettavasti osin puutteellista, koska asiakaskirje jaettiin koteihin vain muutamaa päivää ennen muutosta. Kiinnitämme tähän huomiota jatkossa.

Raimo Ojanlatva

sosiaalityön erityisasiantuntija

Oulun kaupunki

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.