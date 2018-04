Nimimerkki Väsynyt kanssajonottaja kritisoi äitinsä hoitoa Tuiran hyvinvointikeskuksessa (Kaleva 13.4./Lukijalta).

Tuiran akuuttivastaanotolla hoitaja tekee nopean arvion vastaanotolle tulevista potilaista. Noin 30–40 prosentille asiakkaista tämä nopea arvio riittää ja he voivat lähteä sen jälkeen kotiin. Jos potilas tarvitsee lisätutkimuksia, hän siirtyy hoitajan ja lääkärin vastaanotolle.

Olemme pystyneet tällä toimintamallilla lyhentämään odotusaikoja huomattavasti ja katsomaan enemmän potilaita. Odotusaika alkuvuonna 2018 on ollut koko kaupungissa alle 60 minuuttia 65 prosentilla asiakkaista (Tuirassa 71 prosenttia) ja alle kaksi tuntia 82 prosenttia asiakkaista (Tuirassa 94,5 prosenttia). Potilaat saavat aikoja myös kiireettömälle vastaanotolle kohtuuajassa.

"Lääkäritilanne kuitenkin paranee touko-kesäkuussa, ja toivomme pystyvämme parempaan palveluun."

Kevään lääkäritilanne on ollut haasteellinen sijaisten osalta ja tämä on valitettavasti näkynyt joinakin päivinä. Vastaanotolle saapuvien potilaiden määrä vaihtelee, esimerkiksi influenssaepidemian aikana on ollut ruuhkapäiviä. Influenssasta johtuen myös henkilökunta on sairastanut. Tämä on ajoittain vaikuttanut odotusaikoihin.

Hiekoitus on ollut haastavaa tänä keväänä koko kaupungissa. Oulun kaupunki on jakanut viime vuonna kaikille 75 täyttäneille kuntalaisille maksuttomat liukuesteet, jotka voi poistaa sisätiloissa. Tuiran hyvinvointikeskuksen ympäristön pysäköintipaikkatilanne on haasteellinen, mutta aikarajoitteisia paikkoja on pyritty järjestämään potilaille.

Asiakkaalla on oikeus hyvään, kunnioitettavaan ja asialliseen hoitoon ja kohteluun. Subjektiivinen hyvä hoito tarkoittaa asiakkaan ja hänen omaistensa kokemusta hyvästä hoidosta ja kohtelusta. Korostamme jatkuvasti henkilökunnalle asiakkaiden hyvää kohtelua ja yhteistyötä omaisten kanssa.

Liisa Kylmänen

vs. terveysjohtaja

Terttu Turunen

palvelupäällikkö

Tuiran hyvinvointikeskus

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.