Kokoomuksen kannatus on vain noin 20 %, joten se ei ole iso osa suomalaisista. Hallitus vatuloi jatkuvasti ja tekee tyhmiä päätöksiä ja Sipilä uhkailee hallituksen kaatamisella. Sipilällä ei ole rohkeutta toteuttaa uhkaustaan. Orpon ympärillä velloo sisäinen kapina. Ei näytä hyvältä, kun sote on kuin sadusta "keisarin uudet vaatteet". Minulla on ollut aina vaiinnan vapaus ja on edelleen, jos on millä maksaa.