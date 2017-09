Tässäkin asiassa on monta puolta. Leikkaukset on totta, mutta ovatko ne niin suuria kuin on annettu ymmärtää. Kohdistetaanko varat tehokkaasti opetukseen, vai onko jokin muu tärkeämpää, opetus on vain sivuseikka. EU:n kautta rahaa on erilaisiin projekteihin, joidenka tarpeellisuus voidaan hyvin vahvasti kyseenalaistaa, niiden kohdentuvuus on poikkeuksetta heikko. (Vaikka joku jotain muuta väittääkin.) Vai menikö ammatillisella koulutuksella jo liian hyvin ja jokin taho halusi sitä "vahingoittaa". Joka tapauksessa oppilaitoksissa on todella sekava tilanne, rahoituskuvio ei ole ainoa sekoittava tekijä. Viime vuodet on vuosittain tullut uusia järjestelmiä, ohjeita, opseja yms. joilla on viety pohja pois opetustyöltä. Esim. arviointiin ei opettajalla tänä päivänä ole paljoa sanottavana, arvioinnin suorittavat muut tahot. Opiskelijoiksi otetaan kaikki, jotka sattuvat kysymään, ryhmäkoolla ei ole ylärajaa. Uskoisinpa, että tällä tahdilla ammatillinen koulutus on nykymuodossa tullut tiensä päähän.