Pirkko Mattila: "Suomalaisen yhteiskunnan yleinen moraali on rapautunut. Yhteiskunta on jakautumassa eliittiin ja yhä suurempaan pienituloisten, työttömien ja syrjäytyneiden joukkoon. Yhteinen vastuunkanto, solidaarisuus ja heikommista huolta pitäminen ei ole enää arvossaan. Tilalle on tullut vahvemman oikeus. Säännöllisen epäsäännöllinen työ tuottaa taloudellista ja sosiaalista turvattomuutta sekä työtätekeviä köyhiä. Muuttuneen työelämän vaikutuksia turvarakenteisiin, kuten sosiaali- ja eläketurvaan, kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen, ay-liikkeen olemassaoloon ja koulutukseen. Miten ja kenen ehdoilla työyhteiskunta jatkossa toimii? Tuloerojen kasvu ja eriarvoistumisen syövät hyvinvointiyhteiskunnan perusteita. Taloudellinen tasa-arvo uhkaa kovien arvojen Suomessa unohtua." Tätä tekee aktiivimalli. Ajaa ihmiset huoleen ja masennukseen, kun ei täytä aktiivimallia. Ei ole otettu huomioon ikääntyneet työttömät esim. yli 60-vuotiaat.