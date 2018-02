On yksi asia rakentaa harjoitteluhalli ja toinen asia rakentaa olympiahalli. Niiden kustannukset ovat ihan eri kertaluokkaa. Harjoitteluhalli on vain tiellä rakennettaessa olympiahallia ja mitään harjoitteluhallia kummempaa ei kannata Ouluun rakentaa verovaroilla varmuuden vuoksi.

Jos Suomi joskus 30-40-luvuilla saa talviolympialaiset, en näe Oululla mitään roolia niissä. Turha on edes rahalla yrittää, koska toiset saavat pienemmällä rahalle enemmän parempien alkutekijöiden vuoksi.

Kun sairaalassa on riittävästi leikkauksia joka vuosi, henkilökunnan ammattitaito kehittyy ja potilasturvallisuus paranee

Oulun urheiluinvestoinnit pitäisi keskittää kustannustehokkaiden kuntoliikuntainfrastruktuureiden rakentamiseen: uusi uimahalli, lähiliikuntakenttiä, hiihtolatuja, pyöräily- ja kävelyreittejä, retkeilyalueita, sisäpelihalleja ja sitten, kun nämä on toteutettu, voidaan miettiä kalliimpia laitoksia kuten jäähalli. Yksityisellä rahalla saa toki rakentaa mitä areenoita tahansa.