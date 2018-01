Olen mielenkiinnolla seurannut kannanottoja aktiivimallista ja varsinkin sitä vastustavia kärkeviäkin puheenvuoroja.

On todettava, että myös useassa muussa maassa on ryhdytty patistamaan työttömiä työnhakuun riippumatta siitä, minkä värinen hallitus on. Niin esimerkiksi Ruotsissa. Jo tämä osoittaa, että siihen on tarvetta. Omat kokemukset ja viestit yritysmaailmasta tukevat tätä käsitystä.

Olen työllistänyt kyläyhdistyksemme kautta palkkatuettuja työttömiä tai toiminut toisen järjestön palkkaaman työttömän ohjaajana. Tässä yksi esimerkki useista parhaassa työiässä olevista nuorista: 28-vuotias perheellinen sähkömies valitti pitkää työmatkaa heti ensimmäisenä työpäivänä. Kysyi kyllä myös, saako polttaa. Palkkaa hän sai sen, minkä oli pyytänyt.

Kolmen kuukauden palkkatuetun jakson jälkeen tarjosin hänelle metsätöitä, johon häntä metsäammattilainen opasti. Mutta tämä vahva nuori mies - hän käy punttisalilla - ei viitsinyt ottaa työtä vastaan ja keksi verukkeeksi pelkäävänsä karhuja.

En tunne hänen taustaansa paremmin, mutta oletan, että hän pärjää hyvin oman ja vaimon työttömyysrahoilla sekä lapsilisillä ja asumistuella, joten näköjään on helpompaa ja mukavampaa olla käymättä työssä. Mukavuus näyttää olevan muutenkin nykyisin tärkeässä roolissa.

Opimme aikoinaan biologian tunnilla luonnonlaista helpomman tien valitsemisesta, mikä osaltaan ohjaa luonnon kehitystä. Tämä näyttää pätevän myös työmarkkinoilla. Se koskee tietysti vain määrättyä ryhmää työttömiä. Muiden aidosti työtä hakevien osalta aktiivimallia ei tarvittaisi.

Jotakin on kuitenkin tehtävä. Samaa aihepiiriä sivuava asia on esimerkiksi työharjoittelijoiden työasenne. Aikoinaan eräässä seminaarissa metallialan yrittäjä kertoi, että nykyisin työharjoittelijoista kahdeksan kymmenestä ei kelpaa työhön, kun ennen heitä oli vain kaksi. Autohuoltamon yrittäjä vuorostaan kertoi äskettäin, ettei kannata ottaa harjoittelijoita, koska he teettävät vain lisätyötä, kun kaikki työvaiheet pitää tarkistaa. Tämä taas viittaa siihen, että vastuun ottaminen voi olla ongelma.

Walter Röbbelen

Raahe

