Tuomiokirkon sateenkaarihartaus herkisti Oulu Priden tuottajan Martu Väisäsen

Ikänsä ihmisoikeuksien parissa työskennellyt oululainen taiteilija Martu Väisänen toimii heinäkuussa järjestettävän Oulu Pride -tapahtuman tuottajana.

Martu Väisäsellä on tapana toimia ja avata suunsa, jos yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet eivät toteudu. Tällä tavalla hän on toiminut koko elämänsä ajan. Vuosien vieriessä tyyli on kuitenkin muuttunut hillitymmäksi.

– Nuorena sitä toimi paljon radikaalimmin. Oli talonvaltauksia ja muita mielenilmauksia. Ajatuksena oli pelastaa koko maailma nopeasti. Nyt katse on enemmän lähiympäristössä.

Erityisesti Väisäsen sydämen asialla ovat seksuaaliseen ja sukupuoliseen tasa-arvoon liittyvät asiat, joista hänen mukaan on syytä puhua niin kauan kuin ongelmia tai epäkohtia ilmenee.

Väisäsen mukaan tasa-arvoinen avioliittolaki oli lupaava askel eteenpäin, mutta epäkohtia löytyy vielä useita. Esimerkkinä hän mainitsee transihmisten pakkosterilisaatiot ja pitkät lääketieteelliset tutkimukset, joihin heidät alistetaan.

– Siinä puututaan suoraan ihmisoikeuksiin. Transihmisillä, etenkin nuorilla, voi muutenkin olla hankaluuksia elämässä. On pötypuhetta, jos joku väittää heidän olevan tasa-arvoisessa asemassa ikätovereihinsa verrattuna, trans- ja gendernuorten ryhmiä vetänyt Väisänen kertoo.

Mukaan lähteneitä tahoja Väisänen kiittelee vuolaasti. Ison kiitoksen hän antaa erityisesti Oulun kaupungille, joka on tarjonnut rahallista tukea sekä tilojaan tapahtumaa varten. Seurakunnan lupauduttua tapahtumaan, paljastaa Väisänen hieman herkistyneensä.

– Vaikka itse en kuulu kirkkoon, niin näen tämän hyvänä kannanottona. Sateenkaarihartaus osoittaa kirkon olevan avoin meille kaikille.

Pride-viikon näkyvimpänä ja suosituimpana tapahtumana voidaan kuitenkin pitää perinteistä kulkuetta. Viimeksi vuonna 2012 järjestettyyn kulkueeseen osallistui lähes 600 osanottajaa.

– Kulkue on Pride-tapahtuman näkyvin asia. Toivon sen viestittävän siitä, että vaikka asiat eivät olisi vielä täysin kunnossa, niin itse tapahtuma on ilon ja ylpeyden juhla.

Oulu Pride järjestetään 18.-22.7.2018. Pride-kulkue lähtee Rotuaarin pallolta lauantaina 21.7. klo 13. www.pride.oulunseta.fi

