Tuiralainen on ylpeä kaupunginosastaan - katso yläilmoista kuvattu video Tuirasta

Historiallisesti Tuira on ollut köyhemmän väestönosan, kuten torpparien ja työläisten kaupunginosa. Pitkään Tuira oli puutalovaltainen, kunnes rakennuskanta päätettiin uusia 1950–1970 –luvuilla. Taustalla oli esimerkiksi Oulun väkiluvun kasvu ja ajan henki. Saneerausta vastusti lähinnä Tuiran Talonomistajayhdistys. Tuira oli pääosin kaupungin vuokramaata, joten kaupunki pystyi lunastamaan asukkaiden tontit. Vanha puu-Tuira on jäänyt oululaisten muistoihin, sillä 70-luvun kerrostalokanta ei miellytä kaikkien silmää.

Anne Nurmi on asunut Tuirassa 1990-luvulta saakka. Hän kävi välillä mutkan Patelassa, mutta yhtäjaksoista tuiralaisuutta on takana nyt 12 vuotta. Ville Marttila puolestaan on tuoreempi tuiralainen. Hän muutti Kaukovainiolta helmikuussa.

– Ohi mennessä olen katsonut, että olisi kiva joskus asua tuolla.

Ja Marttila on viihtynyt hyvin. Luonto on nättiä ja vesistö lähellä. Hän tykkää lenkkeillä Tuiran rannan lähistöllä.

Nurmen mukaan hänen luonaan vierailleet ystävät ovat kehuneet aluetta vesistöineen ihanaksi.

–Tuiran arvon tajuaa vasta siellä ollessaan, hän sanoo.

