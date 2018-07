Tapani Launonen on elokuvatuotantojen moniosaaja – "Olen vähän kuin talonmies"

Oululainen Tapani Launonen on elokuvatuotantojen moniosaaja tai pikemminkin talonmies, kuten hän itseään kutsuu. Launonen on ollut mukana niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tuotannoissa.

Launonen valmistui medianomiksi vuonna 2000.

– Halusin jäädä Ouluun ja pohjoiseen, koska tykkään tästä kaupungista. Täältä on lyhyt matka kaikkialle.

Launonen toimii erilaisissa elokuvatuotannoissa kuvauspaikkojen etsijänä, järjestäjänä, eläinten kouluttajana ja linjatuottajana.

– Olen vähän kuin talonmies, hän naurahtaa.

Launonen on tehnyt urallaan muun muassa elokuvia, dokumentteja ja mainoksia. Tällä hetkellä hän on mukana tekemässä suomalaista tv-sarjaa, jota kuvataan Oulussa. Tuotantoryhmästä suurin osa on oululaisia.

– Aloitin työskentelyn etsimällä erilaisia kuvauspaikkoja. Nyt toimin kuvauspäällikkönä ja eläinryhmän managerina. Tv-sarjaa on kiinnostava tehdä, koska olen haaveillut tällaisesta tuotannosta, Launonen toteaa.

Hän työskentelee nyt ensimmäistä kertaa urallaan kotimaisessa tv-sarjassa.

– Parhaina vuosina tuotannoista 95 prosenttia on ollut ulkomaisia, Launonen kertoo.

Yksi mielenkiintoinen osa Launosen työtä on eläinten kouluttaminen. Paraikaa kuvattavassa tv-sarjassa Launonen kouluttaa lehmiä ja sonneja.

Launonen ei halua laittaa eläinkoulutettaviaan paremmuusjärjestykseen, koska kaikkien eläinten kanssa on ollut mukava tehdä töitä. Hänen mielestä parasta eläinten kanssa työskentelyssä on se, että se on vaikeaa ja äärimmäisen haastavaa.

– Tykkään yleensäkin hankalista olosuhteista ja työtehtävistä.

