Syömäsä: Syötteen Pärjänkievarin pitsa ei petä – ruoka hupenee lautaselta pikavauhtia

Tunturissa vietetyn ulkoilupäivän kruunaa hyvä ruoka ystävien kesken. Ison-Syötteen tarjonnasta on mistä valita. On pitsaa, hampurilaisia ja keittolounasta, on eturinteen Romekievari sekä Tunturi Pub, hotelli Ison-Syötteen maisemaravintola tunturin laella sekä takarinteen Pärjänkievari. Kaikki on tullut testattua, eikä moittimista ole.

Pärjänkievarissa ei ole erillistä lounasruokaa. Koska pitsa tuoksuu ulko-ovelle saakka, sitä siis. Listapistojen lisäksi runsaasta täytevalikoimasta voi koota oman lättynsä.

Tällä kertaa pitsan päällä on rucolaa, chorizomakkaraa, katkarapuja ja mozzarellajuustoa. Kaveri valitsee keveämmän vaihtoehdon. Ciabattaleivän välissä on paahdettua nyhtölihaa.

Pintaan kosolti mustapippuria ja se on siinä: täydellinen pitsanautinto. Olisiko ulkoilu tehnyt tehtävänsä, kun pitsa maistuu ja hupenee lautaselta pikavauhtia.

Pärjankievarin pitsa ei petä tälläkään kerralla. Vaikka omistaja on vaihtunut, pitsan makuun se ei ole vaikuttanut.

Kaverin ciabattaleivän välissä on nyhtölihan lisäksi remou­ladekastiketta, Koskenlaskija-juustoa, punasipulia sekä tomaattia ja jääsalaattia. Makua on riittävästi eikä leipä ole yhtään hullumpi huikopala.

Pärjänkievarin henkilökunnan välitön ja aurinkoinen vastaanotto tarttuu asiakkaisiin. Iloiset emännät ja keittiöhenkilökunta ovat pitsojen lisäksi Pärjänkievarin vahvuus.

Lauantai-iltaisin ennen aikuisten vuoroa Kievarissa viihtyvät lapset. Karkkibingo on jo legenda.

Ravintola Karpalo, Pärjänkievari

Osoite: Takarinteentie 4, Syöte. Viikolla 10 Pärjänkievari on avoinna ma-to klo 11-19, pe-la klo 11-02, su 11–19.

Lounas: Ei erikseen lounasta. Ruokalistalla muun muassa burgereita ja pitsoja sekä junnuille oma lista. Ruokalista sekä päivitys aukioloista netissä syoteresort.fi/parjankievari.

Miljöö: Takka on, mutta ei tulta, vaikka ulkona on rapsakka pakkanen.

Kiitämme: Henkilökunnan ilo tarttuu asiakkaisiin.

Toivomme: Aikuisväki toivoo listalle keittoa, vaikka gulassia.