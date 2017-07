Syömäsä: Ruokakulttuuriin nousu maistuu myös Qstockin festarieväissä

Viikonloppuna Oulussa festaroidaan, ja osaa festivaalin eväistä on mahdollista nauttia myös etukäteen ja festivaalialueen ulkopuolella. Kale! nappasi houkuttelevimmat Qstock-eväät pakettiin ja suuntasi piknikille.

Kaukana takana ovat ne ajat, jolloin festareilla nautittiin vain ohrapirtelöä ja käristemakkaraa.

– Ruokakulttuuri on noussut viime vuosina ajan koko ajan tärkeämpään rooliin myös festareilla. Tänä vuonna meillä oli tilaisuus ottaa mukaan oululaisia ravintoloitsijoita toteuttamaan monipuolista ja maukasta festariruokaa, kertoo Qstockin ravintolapäällikkö Pirjo Palonen.

Kalen! haaviin osuu Kauppuri5:n Festariliha-niminen hampurilainen. Kauppurista kerrotaan, että kyseinen burgeri on kehitetty yhdessä Qstockin kanssa sellaiseksi, että se on helppo ja nopea syödä festareilla.

Festariliha on nimensä mukaisesti lihaisan tymäkkä jysäys, jolla varmasti lähtee festarinälkä. Se pitää sisällään revittyä nautaa, pekonia, BBQ-kastiketta ja valkosipuli-chili-majoneesia. Mausteita ja suolaa ei ole säästelty, joten Festariliha toiminee erinomaisesti myös dagen efter -hoitajana. Valokuvaajan kommentti kolmannen puraisun jälkeen: ”Nyt alko tehä mieli kylymää kalijaa”.

Vaikka olut on pitänyt pintansa festarijuomien aatelistossa, vaihtoehtojakin jo löytyy. Oululainen Antell tuo Qstockiin erikoiskahvien kattauksensa usealle eri myyntipisteelle. Esimerkiksi kylmäuutettua Cold Brew-kahvia tarjoillaan festivaalin Chill Out -puistossa.

Cold Brew -kahvihan tarkoittaa kahvia, joka on valmistettu uuttamalla vastajauhettua kahvia kylmässä vedessä vähintään kahdeksan tunnin ajan. Tämän kesän uutuus on Cold Brew Nitro, joka on kylmäuutettua kahvia hapoilla terästettynä. Erikoinen, uusi tuttavuus jakoi kaksihenkisen Kale!-raadin mielipiteet. Testaa ihmeessä!

Kuten jo useana vuonna, myös tänä vuonna festarijälkkäreistä yksi on ylitse muiden: nimittäin ylikiiminkiläisen Sortolan jäätelön Qstock-jäätelö. Yleisö on jälleen saanut äänestää Facebookissa erilaisia makuyhdistelmiä, joista eniten ääniä saanut on päätynyt tuotantoon. Tänä vuonna Qstock-jäätelön makuna on päärynä-minttusuklaa-kinuski, ja myös viimevuotista suosikkia mango-salmiakkipippuria on tarjolla.

Valtuutettuna Qstock-jäätelöiden ennakkomyyjänä toimineesta Sokos Herkku Valkeasta ei löytynyt kuin jälkimmäistä, joten maistelimme sitä. Makean mangon ja suolaisen salmiakkipippurin liitto jakoi jälleen raatimme mielipiteet.

Qstock-piknikeväät

Mitä maksoi: Festariliha-burger, Kauppuri5, 10 euroa. Gluteenittomasta sämpylästä 3 euron lisäveloitus, josta ei mainittu tilatessa. Cold Brew -kahvi, Antellin Piha, 3 euroa. Qstock-jäätelö 500ml Sokos Herkku Valkea, 5,95 euroa.

Kiitämme: Festareilla ei todellakaan tarvitse enää tyytyä mihinkään kakkosluokan retkiruokiin. Qstockin ravintolatarjonta on monipuolisempi kuin koskaan, ja mukana on runsaasti vaihtoehtoja myös erikoisruokavalioita noudattaville.

Erityistä: Muutamat tahot, kuten Sortolan jäätelö ja Kauppuri5, ovat osanneet oivaltavasti tuotteistaa Oulun suurimman yleisötapahtuman tarjonnassaan. Missä muiden Qstock-tuotteet?