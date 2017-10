Syömäsä: Runsaudenpulaa ja ainesyllätyksiä Konst o. Delin sunnuntaibrunssilla

Mukavaa, että Oulusta alkaa löytyä brunssivalikoimaa. Kilpailun kannalta omaperäisyys ja idearikkaus on positiivista. Kulttuuritalo Valveella toimiva Konst o. Deli tarjoaa tänä syksynä sunnuntaibrunssin, jossa pääosassa ovat kasvikset ja gluteenittomuus.

Brunssi on kuulunut Konst o. Delin ohjelmaan perustamisesta 2015 saakka. Yrittäjä on notkeasti reagoinut kulttuuritalon ohjelmatarjontaan eri brunssi-ilmeillä. On ollut jazzbrunssia, irkkubrunssia The Irish Festival of Oulun aikaan, New York -teemaa ja OuDance-brunssia tanssifestivaalilla.

Brunssin pitää olla runsas ja yllättävä sisällöllään. Silloin ruokailija tulee toistekin. Tälle teemabrunssille on kiva mennä nauttimaan enemmän kasviksia ja kutsua mukaan gluteeniton ystävänsä. Brunssin sisältö on uusi joka kerta.

Viime sunnuntain lajivalikoimassa kohtasivat tunisialaista alkuperää oleva shaksuka lehtikaalilla, Egyptistä lähtöisin oleva falafel sekä paikallinen peruna ja punajuuri. Punajuurirösti vuohenjuustolla ja tahinijugurtilla oli yksi maistuvimmista osista. Samoin raikas sitrus-perunasalaatti.

Shaksuka näytti kasvispaistokselta, ja siksi sen sisään upotettu kananmuna yllätti. Tuhtia evästä myös lihansyöjille. Ei jää nälkä, kun voi santsata niin paljon kuin napa sietää. Yllytän Konst o. Delin brunssin kimppuun myös niitä, jotka mahdollisesti siten menettävät kasvisruokaneitsyytensä.

Jälkiruokapöydän kruunasi pähkinäinen banaanikakku.

Valveella brunssi voi toimia näyttelyn, elokuva-, musiikki- tai tanssiesityksen johdantona. Silloin yhdistyvät brunssikulttuuri ja kulttuuribrunssi.

Kasvista ja gluteenitonta

Konst o. Deli, kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7. Avoinna arkisin 9–20, viikonloppuisin 10–18. Brunssi sunnuntaisin kello 11–15, kat­taukset 11 ja 13.

Miljöö: Kulttuuritalo Valveen sisäpihalla sijaitseva ruokapaikka tarjoaa pikkupöytiä, seurusteluryhmiä ja baarijakkarapaikkoja. Arkisin vilkas kulttuuritalo on sunnuntaina leppoisa.

Kiitämme: Yrittäjän not­keutta kokeilla eri brunsseja. Lähellä tuotetut raaka-aineet, tuoreus ja itse tehty ovat kaikki peukutettavia asioita.

Toivomme: Netissä brunssin kattauspäivät ovat viime keväältä. Facebookissa ote on aktiivisempi.