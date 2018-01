Syömäsä: Raksilan uimahallin kahvio tarjoaa hartsportin sijaan täyttävää kotiruokaa

Raksilan uimahallin kahvion kohokohta oli lapsuudessa vihreää hart-sporttia sekoittava juomakone. Sillä, jos jollakin palautuivat voimat ja pullistuivat rusinaksi rypistyneet sormenpäät.

Tänä päivänä kahvilasta saa arkisin lounasta kello 11–14.Listalla on tarjolla kahta erilaista vaihtoehtoa: yleisimmin lihaa ja kalaa tai lihaa ja kanaa. Kasvisvaihtoehto loistaa poissaolollaan, ainakin testiviikolla.

Vähän ennen puoltapäivää paikalla on jonkin verran lounastajia sekä vanhempia uimareita kahvilla. Mukava porina kantautuu lähipöydistä.

Salaattipöytä on yksinkertainen. Tarjolla on appelsiinilohkoilla ja raejuustolla höystettyä porkkanaraastetta, punajuuri-majoneesisalaatti, vihersalaattia sekä puolukkahilloa. Tuore cantaloupe-meloni on positiivinen yllätys vihersalaatin joukossa.

Kahden eri valmissalaatinkastikkeen lisäksi tarjolla on öljyä ja balsamicoa sekä siemensekoitusta.

Päivän lounasvaihtoehdot ovat lohilaatikko ja lihapata. Kumpikaan ei koreile ulkomuodollaan, mutta mikäpä laatikko tai pata koreilisi? Leipävalikoima on mukavan monipuolinen, rieskan lisäksi tarjolla on ruis-, näkki- sekä sekaleipää. Levitetteistä voi valita joko oivariinia tai keijua.

Juomina tarjotaan maitoa, vettä, piimää sekä mehua. Toinen testaajamme jäi kaipaamaan kotikaljaa.

Lohilaatikko on erittäin maukasta. Lohta on myös mukavan runsaasti, joka aina ei ole itsestäänselvyys.

Lounas ei turhia prameile, mutta maistuu ja täyttää.





Uimahallin kahvio

Osoite: Pikkukankaantie 3, Raksilan uimahalli.

Lounas: Arkisin vaihtuva kotiruokamainen lounaslista. Sisältää kaksi eri lämmintä ruokaa, alkusalaatin sekä jälkiruokakahvin ja keksin. Hintaan kuuluvat myös leivät ja levitteet.

Lounaan hinta: Noutopöytä 9 euroa.

Miljöö: Uimahallin kahviossa on perinteikästä charmia. Valoa tulvii isoista päätyikkunoista sekä hallista. Ajankohtaan sidotut joulukoristeet näyttävät siltä, kuin ne yleisessä kahvilassa näyttävät.