Uudessa Ostroferia-ravintolassa on lauantai-iltana tiivis tunnelma. Pöytiä 27-paikkaisessa ravintolassa ei ole monta, ja nekin vähät on varattu. Pitkän tiskin äärellä sentään on tilaa.

Jenny Marjakankaan ja Jussi Kurkelan ravintolan konsepti poikkeaa totutusta, sillä tarjolla on vain pieniä ruoka-annoksia.

Paikalla on paljon pariskuntia: yhdessä maistellaan eri makuja ja nautitaan hyvästä viinistä.

Mitä tahansa suolukkapalaa ruoka ei ole, vaan annokset ovat huolella valmistettuja. Tällä kertaa listalla on muun muassa sienirisottoa, kampasimpukkaa madevaahdon kera, puikulaperunakrokettia ja anjovismajoneesia sekä entrecôte-pihviä lipstikka-hollandaisekastikkeessa.

Valitsen jälkimmäisen, mutta maistan seuralaiseltani myös puikulaperunakrokettia ja kampasimpukkaa madevaahdossa.

Keittiön lasiovien läpi voi seurata oman annoksen valmistumista. Annoksiin kuuluu talon mallasleipää ja ruskistettua voita.

Entrecôte on maultaan pehmeä ja kastike miellyttävän raikasta. Mukana on rapeaksi paistettua parsaa. Saan kuulla, että pihvini on peräisin Jyväskylän kupeesta, ja se on lypsykarjan lihaa.

Kampasimpukat madevaahdon kera vievät jo kielen mennessään. Mallasleivän muruissa kieritelty perunakroketti maistuu hieman imelletyltä perunalaatikolta.

Tunnelma on mukavan henkilökohtainen. Tiskillä istuessaan pääsee omistajan juttusille ja samalla voi udella vaikka, mikä mahtaa olla kupariputkiloista koostuvan, erikoisen lampun tarina.

Ostroferia

Paikka: Isokatu 13, Oulu.

Ke-to kello 17–23, pe–la 16–24. Ei lounasta. Pieni, 27-paikkainen ruoka- ja viiniravintola. Tarjolla myös pienpanimoiden oluita.

Ruoka: Vaihtuva, muutaman annoksen lista, joka laaditaan ruoka-aineiden saatavuuden mukaan mahdollisimman läheltä.

Valittavana on pieniä noin 10–15 euron annoksia. Lisukkeena talon ranskalaisia.

Miljöö: Pelkistetty sisustus, kynttilät luovat tunnelmaa.

Kiitämme: Hyviä makuja, ennakkoluulotonta toimintatapaa. Hyvää palvelua kiireestä huolimatta.

Toivomme: Hiukan suurempia annoksia tai lisukevalikoimaa. Monen pikkuannoksen tilaajalle tulee kallis lasku.