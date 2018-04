Syömäsä: Pandan tassujen jäljissä Kauppahallissa voi maistella nuudeleita ja nyyttejä

Ehkä vaikuttimena olivat Ähtärin sympaattiset pandat, kun syömäpaikaksikin valikoitui Kauppahallin Pikku Panda. Pandoja löytyi myös muualta kuin ravintola-teehuoneen nimestä: pöydissä on maljakoissa bambun oksia, joihin on asetettu kiipeilemään pikkuisia pehmopandoja.

Vuodesta 2016 lähtien Kauppahallissa toiminut Pikku Panda sanoo tarjoavansa terveellistä kiinalaista ruokaa, jossa ei käytetä natriumglutamaattia.

Ravintolatila on pieni, eikä pöytiäkään ole monta, mutta ruokaa voi napata helposti myös mukaan.

Varsinaista lounaslistaa ei ole ja tilaukset tehdään tiskiltä. Ensimmäinen havainto on, että valikoima ei ole kovin runsas, mutta se ei haittaa varsinkaan silloin, jos sattuu tykkäämään nuudeleista ja dumplings-nyyteistä. Valittavana on pieniä salaattiannoksia kaalisalaateista rakkoleväsalaattiin. Lisäksi on kasvis- ja lihadumplingseja, nuudelikeittoa sekä lohi-, kana- ja härkäannoksia.

Alkuun päätän valita lihatäytteisiä dumplingseja. Ne tuodaan rivakasti pöytään kastike- ja chilihiutalekipon kanssa. Lusikoin varovaisesti punaista, tulisen näköistä kastiketta nyyttieni päälle, mutta maku onkin miellyttävän mieto ja hyvä.

Dumplings-nyytit ovat maukkaita. Ne keitetään ensin ja paistetaan lopuksi. Paistamalla niihin saadaan mukava rapeus. Nyyttien sisällä on kasviksia ja jauhelihaa.

Pääruokani on kana-annos. Siinä on iso keko nuudeleita, kasviksia, kuten parsakaalia ja sellerisuikaleita. Annos maistuu varsin tavanomaiselle, perushyvälle nuudeliruualle, mutta mikään makuelämys se ole. Nuudelit ovat hieman kuivakoita. Kekoni olisi ilmeisesti kaivannut perusteellisempaa sekoittamista, sillä öljy oli valunut lautasen pohjalle.

Pikku Panda on myös teehuone, ja sen teelista tekeekin vaikutuksen. Naapuripöydässä nautitaan haudutettua Milky Oolong -teetä, joka kaadetaan mielenkiintoisen näköisestä lasikannusta pikkuruisiin kippoihin. Listalla näyttäisi olevan mustan teen lisäksi vihreää ja valkoista teetä. Pieneen, leppoisaan teehetkeen ei ole tällä kertaa aikaa, mutta asianhan voi korjata tulemalla toisenkin kerran.

Pikku Panda Kauppahallin teehuone

Kauppahalli, Kauppatori.

Avoinna arkisin kello 8–17, lauantaisin kello 8–15.

Ruoka: Ei varsinaista lounasta, mutta suurin osa annoksista irtoaa alle kymmenellä eurolla, esimerkiksi dumplings-annokset maksavat kolmesta eurosta kahdeksaan euroon. Pienen alkusalaatin saa 2,50 eurolla. Tarjolla on myös aamupalaa ja korkealaatuista kiinalaista teetä.

Miljöö: Kotoisa ja rento. Plussaa Kauppahallin viehättävä tunnelma.

Kiitämme ystävällistä palvelua ja herkullisia dumplingseja.

Toivomme lisää kastike- ja täytevalikoimaa dumplingseihin ja selkeämpää ruokalistaa, josta käy tarkemmin ilmi ruokien ainesosat.