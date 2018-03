Syömäsä: Nostalginen Pitopata pitää pintansa, vieraskielisillä nimillä ei kikkailla

Lounasravintola Pitopata on pitänyt toistakymmentä vuotta pintansa samassa osoitteessa Hallituskadulla. Vaikka ravintolan omistaja on muutamaan otteeseen vaihtunut, viimeksi 2010, nimi on pysynyt.

Vuosia, vuosia takaperin paikalla oli Pikkunarri. Siellä tuli käytyä juomassa limpsaa, mutta ei sen koommin. Siksipä ilmassa on hitunen nostalgiaa.

Perjantaina lounasaikaan ravintola on täynnä. Onneksi asiakkaita tulee ja menee, joten vapaa pöytä löytyy hetken vilkuilun jälkeen.

Pitopata ei kikkaile annosten vieraskielisillä nimillä. Ruokalista kertoo lounasravintolan pitävän tiukasti kiinni perisuomalaisesta ruokaperinteestä. On rössypottua, silakkapihvejä ja makkarakastiketta. Torstaisin on tietenkin hernekeittopäivä.

Ruokalistan mukaan tarjolla on paahdettua paprikakeittoa, jauhelihapekonikiusausta sekä paneroitua sitruunakalaa eli kalapuikkoja.

Jauhelihapekonikiusauksessa maistuu ryynimakkara, pekonin makua suu ei löydä, mutta nälänsammuttajana kiusaus täyttää tehtävänsä.

Paprikakeitto on okei, mutta rapsakat kalapuikot maistuvat. Muutama vuosi on vierähtänyt kalapuikoista, ihan vaan siksi, koska kotitekoisten puikkojen paistokäry ällöttää.

Kukin syö kalapuikkonsa miten haluaa, mutta runsas kasa ketsuppia kylkeen on lyömätön yhdistelmä ja toimii aina.

Jälkiruuaksi on kupponen kahvia ja kiisselikippo. Nostalgiapisteet ovat huipussaan. Hieman hapanta kiisseliä parempaa jälkiruokaa ei ole olemassakaan. Kiitos kiirii keittiöön.

Lounasravintola Pitopata

Osoite: Hallituskatu 26, Oulu. Lounaslista pitopata.fi

Lounas: Avoinna arkisin 6.30–14.30 ja perjantaisin 6.30–14. Lounas kello 10–14.

Lounaan hinta: Lounasbuffet 9, 50, keittolounas 8,50 ja salaattilounas 8,30 euroa. Kotipakettiin pakattu lounas on 50 senttiä halvempi.

Ruoka: Lounas seisovasta pöydästä, sisältäen salaatit, leivät, juoman ja jälkiruoan.

Miljöö: Kotoisan tuttu.

Kiitämme: Kiisselille täydet pisteet. Aamuvirkkujen kuppila.

Toivomme: Samalla kaavalla eteenpäin.