Syömäsä: Nopeaa ja kevyttä vatsantäytettä keittokonseptissa

Puistokahvila Makia on lanseerannut keittokonseptin, joka on tervetullut uutuus. Idea on vähän sama kuin salaattibuffetissa, paitsi että nyt kyseessä on keitto.

Ensin valitaan keiton sattumat. Ne valikoidaan omalle lautaselle samasta pöydästä kuin salaattibuffetin lisukkeet. Keittoon passaavat hyvin vaikkapa katkaravut, nuudelit, riisi ja herneenversot. Mikä jottei kukkakaalia, artisokkaa ja fetaakin voisi kokeilla.

Liemi on keiton sydän, ja niitä löytyy päivittäin kahta erilaista. Tänään on tarjolla japanilaistyyppistä, tummaa Ramenia ja aasialaista, kookoskermapohjaista Laksaa. Valittu liemi kaadetaan lisukkeiden päälle ja kokonaisuus maustetaan halutessa chilillä, limesiivulla, tuoreella korianterilla tai siemenillä. Kas, itse tuunattu keitto on valmis!

Keitto on nopeaa ja kevyttä vatsantäytettä. Miten tätä ei ole aiemmin keksitty?

Aivan turhan usein keittoastioissa on jäljellä enää liemi siinä vaiheessa kun itse ehtii patojen ääreen. Niinpä esimerkiksi lounaalla tulee harvoin kurkattua keittoastiaan päinkään. Suupissa tätä vaaraa ei ole, vaan lisukkeita voi ottaa runsaastikin – ja juuri sellaisia kuin haluaa.

Suup sopii siis mainiosti myös ruokarajoitteisille. Laksa-liemi on kokonaan laktoositon ja gluteeniton. Merkinnät voisi tosin ottaa paremmin huomioon lisukepöydän puolella. Liemissä raaka-aineet ovatkin hyvin esillä.

Ja liemet kyllä vievät kielen mennessään! Kotona ei koskaan tule tällä hartaudella maustettua liemiä, joten Suupin liemet tarjoavat makunystyröille mukavaa vaihtelua. Mukavaa on myös se, etteivät keiton ainesosat ole kattilassa veltostuneet vaan keitossa on myös kivasti purutuntumaa.

Yksi ongelma Suupissa on. Koska lisukkeet otetaan kylmästä pöydästä, ne viilentävät liemen todella nopeasti. Kun keitosta on puolet jäljellä, se on jo turhan haaleaa. Voisikohan liemiastiaa säätää vähän kuumemmalle, jolloin keitto pystyisi lautasella lämpimänä pidempään?

Suup on tarjolla peräti kuuteen saakka illalla, joten se palvelee myös lounasajan jälkeen esimerkiksi after work -meiningeissä. Makian terassi onkin yksi harvoista Oulussa, johon iltapäivän aurinko paistaa antaumuksella.



Puistokahvila Makia Suup

Otto Karhin puisto

Suup tarjolla: arkisin kello 10.30–18 ja viikonloppuisin kello 13.30–18.

Mitä maksoi:

S-etukortilla 9,90 euroa, ilman korttia 10,90 euroa.

Kiitämme:

Lämmin idea kylmän salaattibuffetin rinnalle. Tarjolla illansuuhun saakka.

Moitimme:

Keitto viilenee lautasella turhan nopeasti.

