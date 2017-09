Syömäsä: Mietoa ja tulista ruokaa löytyy Kaijonharjun fuusiokeittiöstä

Eksotik Fusion -niminen ravintola on toiminut vajaan vuoden Ravintola Caion entisen biljardisalin paikalla Kaijonharjun ostoskeskuksessa. Jo ravintolan nimi kertoo paljon ruuasta.

Tarjolla ei ole suomalaisen keittiön saavutuksia, vaan eksoottisia makuja Aasiasta. Samalta suunnalta on kotoisin myös ravintolan keittiön kaksi kokkia. Fuusio-sana puolestaan viittaa eri Aasian maiden ruokakulttuureja luovasti yhdistävään ja varioivaan keittiöön.

Lounaslistalla on kanaa, naudanlihaa ja kasvisvaihtoehto. Kanan kanssa on joko nuudeleita tai riisiä. Ruuan tulisuuden voi valita itse. Tulisesta yksi kategoria ylöspäin on uncensored. Tämä tarkoittanee niin hottia, sanoinkuvaamatonta, ettei vastaavaa termiä löydy suomen kielestä. Kokeilkoon ken uskaltaa.

Jos on hiukankin epävarma, mitä tai miten tulista ruokaa haluaa syödä, tilauksen yhteydessä voi tutustua ruokalistan kaavioon. Ruokakartan tai -kaavion tarkoitus on opastaa ruuan valinnassa, jos ravintolan annokset eivät ole entuudestaan tuttuja.

Ravintolan kolkko sisäänkäynti ei lupaa hyvää. Yllätys odottaa salin puolella. Tällä paikalla oli aikoinaan Caion kössihalli. Siksi katto on korkealla. Kun astuu sisään salin puolelle, tuntee olevansa muualla kuin sateisen harmaassa Suomessa. Ravintolan sisustus on eksoottinen. Salin yläparruista riippuu vehreitä amppeleita ja valoa tilaan tuovat yksinkertaiset valaisimet. Salin seinät on vuorattu puulankuilla ja tilan tuntua antavilla peileillä.

Täällä ei viivytellä tilausten kanssa. Ruoka tulee pöytään muutamassa minuutissa.

Salaattipöydässä on tarjolla ananaspaloja ja punajuurikuu­tioita. Näin täällä, ajattelen, kunnes puuttuva salaattikulho tuodaan täydentämään alkupalapöytää.

Lounaaksi seurue valitsee kanakorman riisillä sekä filippiiniläisiä nuudeleita ja kanaa. Tulisuus on molemmissa annoksissa varovainen eli keskivahva. Kormassa on runsaasti kanaa, ja kerma leikkaa hennosti tulisuutta. Paistetut nuudelit ja kasvikset maistuvat, kana ei niinkään. Henkilökohtainen mieltymys on syödä kana joko grillattuna tai paistettuna. Plussana on riisi, jota saa santsata lisää. Ravintolasta ja ruuasta jää hyvä fiilis. Eksotik Fusion lupaa tarjota asiakkailleen viikoittain uusia ruokaelämyksiä. Käymisen ja kokemisen arvoinen uutukainen Oulun ravintolatarjonnassa.

Eksotik Fusion

Osoite: Sammonkatu 10, Kaijonharju.

Lounas: Maanantaista perjantaihin kello 10.30–14. Muina aikoina ravintola on auki maanantaista perjantaihin 10.30–21, lauantaisin 12– 21 ja sunnuntaisina 12–20.

Lounaan hinta: Alkaen 8,70 euroa. Lounaaseen sisältyy leipä, vesi, kahvi tai teen. Lounaslista eksotik.fi.

Ruoka: Makuja eri Aasian maista miedosta sanoinkuvaamattoman hottiin.

Miljöö: Eksoottinen ja erilainen.

Kiitämme: Nopea ja ystävällinen palvelu. Makukartta helpottaa tilausta.

Toivomme: Piristystä an­keaan sisäänkäyntiin.