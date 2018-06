Syömäsä: Kesäisen kevyttä salaattia torin ravintolaryppäässä

Oulun tori heräsi eloon toukokuun alussa. Ravintola Suola-Aitta oli ensimmäisten joukossa avaamassa kesäpatiota.

Suola-Aitta on Iknin perheen ravintolaryppääseen kuuluvista ravintoloista vanhin. Suola-Aitta aloitti vuonna 1998, Keltainen Aitta 2003, Toripaviljonki 2007 ja Tervasoihtu vuonna 2013. Ravintolan nimi Suola-Aitta juontaa juurensa vuonna 1873 rakennettuun hirsiaittaan, jota käytettiin alun perin suolan varastoimiseen.

Toukokuun lopulla Suola-Aitan pation palvelu ei ole vielä terävimmässä terässä, mutta ruokalistaa on luvattu täydentää kesän edetessä.

Vuosien saatossa tarjonta on muuttunut moneen kertaan erilaisin painotuksin. Pari kesää sitten pääosassa olivat pitsat ja burgerit. Harmi, ettei kumpikaan vaihtoehto ole listalla, koska eritoten maukkaiden hampurilaisten maine kiiri Oulun ulkopuolella asti.

Nyt mennään erilaisella menulla. On ruokaisia salaatteja, kala- ja liharuokia, mutta alkuruuat ja pikkupurtavat uupuvat listalta tyystin.

Keittiömestarin salaatti on kesäisen kevyt. Vihreän salaatin joukossa on pariloitua kanaa, paistettua pekonia, tomaattia, punasipulia, kurkkua ja paprikaa. Tuore mango tuo kaivattua pirteyttä ja makeutta. Kastike on yrttipohjainen ja kevyt.

Salaatissa ei ole moitteen sijaa, mutta se ei yllätä kuten ei laskun kesä- ja patiolisä. Vaikka salaatti on ruokaisa, 17,40 euroa hätyyttelee kipurajaa.

Kesäravintoloiden pitää lyhyessä ajassa tahkota tuottoa epävakaassa Suomen kesässä. Asiakas on harmittavan usein kilpajuoksun häviäjä.

Ravintola Suola-Aitta

Missä:

Kauppatori 2, Oulu.

Avoinna:

Maanantaista sunnuntaihin kello 11–24 (02). Suola-Aitta on tilaus- sekä kesäravintola.

Ruoka:

Ei erikseen lounasta. Supistettu ruokalista, joka täydentyy kesän sesonkiaikana. Ruokalista netissä ravintolasuola-aitta.fi

Miljöö:

Terassikausi on arvaamaton, mutta parhaimmillaan auringon paiste ja ympäröivän torin vilinä kruunaavat ruokahetken.

Kiitämme:

Aurinkoinen ja avulias henkilökunta.

Toivomme:

Puupöydät ja -penkit ovat epämukavia. Ruokalistalta toivosi löytyvän huokean hintaista pikku purtavaa.

