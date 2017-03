Syömäsä: Juustoinen mättö Kanadasta kantautui Ouluun saakka

Ovenkahvan virkaa ajavasta kirveen varresta kiinni ja rohkeasti sisään. Skwiiki Canadian Poutine Company -ravintola aloitti helmikuun lopussa Pakkahuoneenkadulla.

Ensimmäiset päivät olivat ravintolan kanadalaissyntyisen omistajan ja kokin Steve Zilinekin mukaan harmittavan hiljaisia, mutta kun sana kiiri Facebookin Oulun Puskaradiossa, niin johan jono ylsi tiskiltä ulko-ovelle saakka.

Kyse on kanadalaisesta klassikkoruuasta poutinesta. Yksinkertaisuudessaan klassikkopoutinessa on ranskalaisia, paistikastiketta ja juustoa.

Ranskalaispohjaista ruokaa voi varioida mielensä mukaan, kuten Zilinek tekee. Ruokalistan kuudessa variaatiossa on joko nyhtölihaa, pekonia, kanaa tai makkaraa sekä erilaisia kastikkeita.

Kasviksia tai muuta vihreää annoksissa on niukasti tai ei lainkaan.

Skwiiki ei ole kylä tai kaupunki Kanadassa, vaan sana on suomennos äänestä, joka tulee syödessä Zilinekin valmistamaa ja poutinessa käytettävää narisevaa ja kitisevää juustoa. Suomen vastine juustolle on leipäjuusto.

Skwiiki Canadian Poutine Company on vaihtoehto suomalaiselle grilliruualle sekä kaiken maailman hampurilaisille ja kebabeille.

Ravintolan miljöö ei pöyhkeile, vaan se on yksinkertaisen sympaattinen. Kanadasta muistuttavat varausnumeroina käytetyt jääkiekot sekä koristeena kokoelma jääkiekkomailoja.

Kustannustehokkuus on ravintolassa huipussaan. Ylimääräistä tiskiä ei synny, koska ruoka on kääritty vanhaan Kalevaan. Ruokajuoma limsa on tölkeissä eikä haarukan kaveriksi tarvita veistä.

Maistuiko? Kyllä vain. Poutinen voi surutta suomentaa kanadalaiseksi mättöruuaksi. Jos rasvainen ruoka aiheuttaa vääntöjä vatsassa, närästyslääkkeen voi heittää huiviin jälkiruuaksi.

Skwiiki Canadian Poutine Company

Paikka: Skwiiki Canadian Poutine Company, Pakkahuoneenkatu 12, Oulu. Avoinna tiistaista torstaihin kello 11–19, perjantaina ja lauantaina kello 11–05 ja sunnuntaina 11–19. Maanantaina suljettu. Ravintolalla on oma Facebook-sivu.

Ruoka: Eri variaatioita kanadalaisesta poutinesta. Annosten hinnat vaihtelevat, peruspoutine 9 euroa, mix-annos 12 euroa.

Miljöö: riisuttu ja yksinkertainen.

Kiitämme: ystävällistä palvelua, itse tehtyä narisevaa juustoa.

Toivomme: kanadalaista jälkiruokaa.