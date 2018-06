Syömäsä: Fafa’sin pita on tymäkkää kokoa

Lähi-idän street foodia tarjoavan Fafa’s-ketjun rantautumista Ouluun on odotettu, ja nyt sellainen löytyy Valkeasta. Avajaisia seuraavalla viikolla tiskillä on jonoa tasaisesti, mutta istumapaikan löytää kyllä.

Fafa’sin ydintuote on pitaleipä, jota on tarjolla niin kasvis- kuin lihaversioinakin. Täysin vegaanisia tuotteita on useita.

Annokset tilataan tiskiltä. Samalla voi esittää toiveensa esimerkiksi chilin määrästä tai annoksensa gluteenittomuudesta tai laktoosittomuudesta. Näitä ei ole ruokalistaan merkitty. Valitsemme lihapita Fafa’s kebabin ja ja falafel-kasvispitan fetalla ja munakoisolla. Tilaus kirjoitetaan pienelle post it -lapulle ja liimataan seinään. Prosessi ei suoraan sanoen vaikuta aivan aukottomalta.

Annokset valmistetaan tilaustiskin yhteydessä olevassa avokeittiössä. Pöytään voi mennä odottamaan. Kun tilaukset ovat valmiit, ne huudellaan nimellä.

Omaa nimeäni ei vain ala kuulua. Vajaan puolen tunnin päästä käyn kyselemässä perään. Oho, lappu on tippunut seinältä.

Pahoitteluja ei tule siinäkään vaiheessa kun tilaus on vihdoin valmis. Fafa’sin pitat tarjoillaan paperissa suoraan käteen, joten lautasliinoja ja vesilasi kannattaa hakea valmiiksi.

Runsaalla salaatilla raikastetut pitat ovat tymäkkää kokoa, joten näillä lähtee nälkä varmasti. Gluteenittomana tilatusta Fafa’s kebabista on jätetty tabule-salaatti pois, joten sen makumaailma ei ole niin vivahteikas kuin falafel-pitan.

Pitaleivän ominaisuuksiin kuuluu, että parhaudet ovat pohjalla. Moni näyttääkin tonkivan pitaansa haarukalla pohjia myöten, mikä osoittautuu hyväksi taktiikaksi saada chilit ja fetat mukaan myös päällimmäisiin puraisuihin.

Paperissa tarjottava ruoka säästää tiskiä. Lautasen voi ottaa halutessaan, eikä sekään ole kertakäyttökamaa. Juomat juodaan täällä oikeista laseista. Melkein jo annan kympin ympäistöystävällisyydestä, kunnes hoksaan, että ranskalaiset tarjotaan kovamuovisesta astiasta. Oi, miksi?

Fafa’sissa näkyy arkena lounasaikaan lähinnä trendikkäitä hipstereitä. Tässä on kuitenkin muillekin matalan kynnyksen paikka kokeilla Lähi-idän makuja ja hyvää kasvisruokaa. Fafa’sin falafelit ovat erinomaisia ja listalla on useita kasvisannoksia, joita pitää vielä tulla kokeilemaan.

Fafa’s Valkea Oulu

Isokatu 25

Avoinna:ma–la 10.30–21, su 11–19.

Mitä maksoi: Pita Fafa’s kebab 10,90 euroa, pita Falafel, feta & munakoiso 9,90 euroa. Pienet ranskalaiset matbuha-dipillä 2,90 euroa.

Kiitämme: Raikasta street food -konseptia ja monipuolista kasvisruokaa.

Moitimme: Tökkivää prosessia ja sitä, ettei puolen tunnin viivettä edes pahoiteltu.