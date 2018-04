Sometaitureiden työ on luovaa ja hektistäkin, ansiot parhaimmillaan varsin mukavat

Sometaiturit yltävät työllään parhaillaan varsin mukaviin ansioihin. Työ on mukavaa, luovaa ja hektistäkin. Ala on uusi ja kehittyy nopeasti. Kukaan Kalen! haastattelemista kolmesta oululaislähtöisestä somevaikuttajasta ei pysty tarkasti ennakoimaan, mitä heidän työnsä on kymmenen vuoden kuluttua.

Iina Hyttiselle, 26, perhelifestyleblogin pitäminen antaa mukavat ansiot.

Iina Hyttiselle, 26, perhelifestyleblogi on ollut päätyö pian kaksi vuotta ja ansiot ovat ihan mukavat.

– Bloggaamiseni mahdollisti esimerkiksi sen, että mieheni jäi kotiin puoleksi vuodeksi vanhempainvapaalle, ja minä pidin huolen perheemme toimeentulosta.

Sita Salminen, 25, sanoo, että hänelle tubettaminen on lähinnä elämäntapa.

– Tämä on tietyllä tavalla kutsumusammatti, johon yleensä päädytään intohimon vuoksi. Ikinä ei voi olla varma, pääseekö asemaan, jossa tästä tienaa elantonsa. Yhteistöiden saaminen edellyttää seuraajamäärää, eikä sitä voi opiskella tai ostaa. Rakastan sitä mitä teen ja koen, että olen saavuttanut unelmani.

Puheterapeuttina toimiva Hannele Hyvärinen, 40, julkaisee työnsä ohessa Kokit ja potit -ruokablogia.

Puheterapeutti ja ruokablogisti Hannele Hyvärinen, 40, kannustaa nuoria kokkailemaan kotona ystävien kanssa.

– Haluan innostaa seuraajiani tekemään hyvä kotiruokaa ja kokeilemaan uusia raaka-aineita. Nuoria haluan kannustaa kokkailemaan kotona ystävien kanssa - se on tuplasti hauskempaa kuin pikaruokapaikassa piipahtaminen.

Hän ei olisi viisi vuotta sitten voinut kuvitella olevansa osapäiväblogisti.

– Tuntuu ihanalle, etten tiedä mitä teen työkseni 10 vuoden kuluttua. Elämä kantaa kyllä! Toivon saavani tehdä jatkossakin töitä monipuolisesti upeiden asioiden äärellä.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.