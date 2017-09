Satu Turkka pyörittää hevostallia Oulujoen rannassa: "Suomenhevoset ovat luonteeltaan suoria ja rehellisiä"

Satu Turkka on vapaa-ajallaan ratsastusyrittäjä. Hän pyörittää koko perheen voimin Turkan Ratsurinne -tallia Oulujokivarressa.

Satu Turkka on pitkään työskennellyt kehitysvamma-alalla, jossa hän alkoi käyttää hevosia työn apuna jo ennen tallin perustamistakin. Sittemmin hän on opiskellut myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa, ja sillä on myös Ratsurinteessä suuri painotus.

Ratsukäytössä olevien suomenhevosten määrässä Turkan Ratsurinne on Pohjois-Suomen suurin toimija. Lisäksi Satu Turkka perheineen kasvattaa ja kouluttaa suomenhevosia.

Tallin 35 omasta hevosesta 19 on kyseistä rotua. Se on aina ollut myös Turkan sydäntä lähellä.

– Tutustuin suomenhevosiin jo lapsena. Ne ovat luonteeltaan suoria ja rehellisiä, fiksujakin, ja niiden perusluonteeseen kuuluu, että ne mielellään miellyttävät ihmisiä. Suomenhevosten selässä on helppo istua, ja ne käyvät monenlaiseen ratsastukseen, hän kertoo.

Tänä vuonna vietetään suomenhevosten 110-vuotisjuhlaa ja suomenhevoset ovat teemana myös lauantain Ookkonää hevostellu -tapahtumassa, jota Satu Turkka odottaa jo innokkaasti.

– Olemme mukana nyt monella tapaa, suomenhevosparaatissa, kengitysnäytöksessä ja monessa muussa. Toivoisin, että tapahtuman myötä suomenhevosten näkyvyys ennestään lisääntyisi, ja nähtäisiin rodun monipuolisuus vielä paremmin.

