Rommi-ruuna on herkkuperso herrasmies ja kuntouttaja

Rehellinen ja yritteliäs. Sellainen on omistajansa Pirkko ”Pike” Pekkalan mukaan suomenhevosruuna Rommi. Ja ehkä vähän perso herkuille.



Siitä on 22 vuotta, kun Rommi tuli Pekkalan omistukseen. Yhteiseen matkaan on mahtunut paljon. Raviradoilta 8-vuotiaana kouluratsuksi ostettu Rommi on sopinut paremmin ratsuksi kuin juoksijaksi.



– Se jäi aina maalisuoralla kohteliaisuuttaan odottelemaan muita, Pekkala naurahtaa.



Näinä päivinä tämä suomalainen herrasmies täyttää 30 vuotta. Se on hevoselle todella kunnioitettava ikä.



– Himmailu ei silti edelleenkään ole sen mieleen.



Pekkala, 70, oli jo pikkutyttönä kiinnostunut hevosista, mutta pääsi ratsastamaan vasta 16-vuotiaana Hiukkavaaran kasarmeille. Neurologista lihashermosairautta sairastava Pekkala pitää Rommia parhaana kuntouttajanaan.



– Käyn minä fysioterapeutillakin, mutta kyllä se on Rommi joka minut vetää liikkeelle ja pois neljän seinän sisältä. Eikä tämä Rommin tarjoama kuntoutus ole pelkästään fyysistä vaan yhtä paljon psyykkistä. Tämän tietää varmasti jokainen ratsastaja. Vaikka lähtisit stressaantuneena tallille, laulat, kun lähdet kotiin.

