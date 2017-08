Riikka Haataja pakkaa lenkkarit mukaan Huawein pääkonttorille Kiinaan

Oulun yliopistossa ympäristötekniikkaa opiskeleva Riikka Haataja, 21, lähtee elokuussa tutustumaan kahdeksi viikoksi Huawein pääkonttoriin Kiinaan. Haataja on yksi kymmenestä suomalaisesta korkeakouluopiskelijasta ja kautta aikojen ensimmäinen Oulun yliopiston opiskelija, joka valittiin mukaan Huawein Seeds of the Future -ohjelmaan.

Ensimmäinen viikko kuluu pääkaupungissa Pekingissä kiinan kieleen ja kulttuuriin tutustuessa. Toisella viikolla ryhmä suuntaan Shenzheniin Huawein pääkonttorille tutustumaan yrityksen tieto- ja viestintäteknologiaan.

– Ainakin Kiinan muurilla päästään käymään. Myös Pekingissä on valtavasti nähtävää ja koettavaa.

Ampumahiihtoa kilpatasolla harrastava Haataja aikoo raivata reissukalenterista aikaa ensisijaisesti harjoittelulle.

– Ampumahiihdossa kesä on itse asiassa kiireisempi kuin talvikausi, sillä kesän aikana täytyy rakentaa kisoissa vaadittava peruskunto.

Harjoittelutauolle ei ole siis reissussakaan varaa. Haatajalle onkin lupailtu, että iltakuuden jälkeen aikaa jäisi omalle harjoittelulle.

– Lenkkarit lähtee ainakin mukaan, sillä lenkille on päästävä. Toivottavasti jossain olisi mahdollista käyttää myös kuntosalia.

