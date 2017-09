Reissussa: Paljon nähtävää Yhdysvalloissa ja Islannissa

Minne matkustin

Matkustimme Yhdysvaltoihin ja Islantiin. Viikko New Yorkissa ja siitä monen mutkan kautta takaisin New Yorkiin toisen viikon kuluttua, josta pieni pysähdys Reykjavikissa ennen kotiinpaluuta.

Milloin matkustin

3.-20.7.2017

Matkareitti

Matkasimme junalla ja lentokoneella Oulu-Helsinki-Reykjavik-New York (New York). New Yorkista junalla Washington D.C.:hin, josta vuokrasimme auton ja ajoimme reitin St.Michaels (Maryland)-Annapolis (Maryland)-Lewes (Delaware)-Wildwood Crest (New Jersey)-Philadelphia (Pennsylvania)-New York (New York). Delawaren osavaltiosta menimme autolautalla New Jerseyyn. New Yorkista jatkoimme matkaa jälleen lentäen ja junalla reitillä Reykjavik-Helsinki-Oulu.

Majoitus

Yövyimme pääasiassa hotelleissa.

Miten varasin

Lennot varasimme suoraan lentoyhtiöltä, sillä Icelandair tarjoaa Pohjois-Amerikkaan suuntautuvilla lennoilla mahdollisuuden yöpyä 1-7 yötä Islannissa samalla lipun hinnalla. Yöpymiset varasimme booking.com-sivustolta.

Milloin varasin

Lennot varasimme 23.4.2017. Ensimmäisen hotellin varasimme 12.3.2017 ja viimeiset yöpaikat varasimme kesken matkan reitin tarkentuessa.

Ketä matkusti mukana

Reissasimme kahdestaan mieheni Antin kanssa.

Matkakulut

Lentoliput maksoivat noin tuhat euroa per henkilö. Halvemmallakin olisi varmasti päässyt, jos olisi varannut hieman aiemmin. Hotellit maksoivat keskimäärin 150 euroa/yö. Junalippuihin meni yhteensä noin 400 euroa ja autovuokraan noin 400 euroa.

Matkan plussat

Parasta matkalla oli New Yorkin monipuolisuus, Washington D.C.:n historialliset muistomerkit ja kaupunki itsessään sekä Philadelphian rento tunnelma. Saint Michaels oli mukavan rauhallinen isojen kaupunkien jälkeen, ja Islannin luonto oli hyvin vaikuttava.

Matkan miinukset

New Jerseyn olisi voinut jättää näkemättä, siellä ei oikein mikään säväyttänyt.

Millaista perillä

New Yorkissa vietimme paikallisten kanssa heidän itsenäisyyspäivää ja Macy's tavaratalon järjestämä ilotulitus oli näyttävä. Baseball-peli oli sopivaa aurinkoisen ja kuuman päivän viihdettä. Washingtonissa yövyimme historiallisessa Watergate-hotellissa ja se olikin matkan paras hotelli kaikin puolin. Koko matkan Islantia lukuunottamatta lämpötilat olivat 30 asteen paremmalla (?) puolella. Parasta oli tutustuminen nähtävyyksiin ja kaupunkeihin jalkaisin ja kävelimmekin kaikkiaan kymmeniä kilometrejä. Reykjavikissa palattiin Suomen lämpötiloihin ja vesisateeseen, ja takille tuli käyttöä. Kiersimme saarta bussilla ja pääsimme näkemään geysirejä, mannerlaattojen reunamia ja söimme kuumassa lähteessä yön yli paistettua leipää.

Vinkit

Kannattaa varautua siihen, että USA:ssa on todella paljon nähtävää ja syötävää, etenkin New Yorkissa. Kesäsää oli kuuma, mutta esimerkiksi New York on silti paras keväällä ja kesällä, esimerkiksi Central Park on huikean kaunis. Delawaressa ei ole arvonlisäveroa, joten shoppailu siellä kannattaa. Islantiin kannattaa varata paljon vaatetta myös kesällä.

Hintataso

USA:ssa hintataso on Suomen luokkaa tai hieman edullisempi, riippuu paljon missä yöpyy, syö ja tekee ostoksia. Reykjavikissa kaikki on kalliimpaa kuin Suomessa.

Tuliaiset

Islantilaista laavanaamiota ja amerikkalaisia herkkuja.

Muuta

Ensi kerralla taidamme suunnitella reitin kokonaan ennakkoon, jotta kallista matka-aikaa ei kulu ajoreitin pähkäilyyn. Kuppikakkuja olisi voinut syödä enemmänkin!

Menisitkö uudestaan

Kyllä.