Reissussa: Brandenburgin portilla Berliinissä riittää nähtävää

Minne matkustin

Saksa, Berliini.

Milloin matkustin

4.-13.7.2017.

Matkareitti

Autolla Kemiin, josta lento Helsingin kautta Berliiniin.

Majoitus

Kylpylähotelli Spandaun kaupunginosassa.

Miten varasin

Omatoimimatka.

Milloin varasin

15.3.2017.

Ketä matkusti mukana

Perhe Mustonen: Isä Seppo, äiti Teija, pikkusisko Sara ja minä, Elias, 14 vuotta.

Matkakulut

Lennot 980 euroa, hotelli aamupaloineen ja kylpylän vapaalla käytöllä 1760 euroa (4 henkilöä, 10 päivää)

Matkan plussat

Berliinissä riittää nähtävää ja se on Euroopan suurimpia kaupunkeja. Vaikka muurin murtumisesta on jo yli 15 vuotta, itä- ja länsiosien erot näkyvät selkeästi. Kaupunkia on myös rakennettu viime vuosikymmeninä kovasti, joten esimerkiksi uusia kauppakeskuksia on useita.

Matkan miinukset

Välimatkat ovat pitkät, joten siirtymisiin menee aikaa.

Millaista perillä

Berliinissä pinta-alasta on vettä 8 %, mikä on enemmän kuin missään muussa Euroopan kaupungissa. Vesiteitse pääsekin kulkemaan lähes kaikkialle. Myös puistoja on paljon.

Vinkit

Berliinin eläintarha sai pandapariskunta Meng Mengin ja Jiao Qingin Kiinasta juhannuksen aikaan, ja heinäkuun alusta alkaen ne ovat olleet yleisön nähtävänä. Eläintarha on muutenkin mukava paikka ja eläimiä näkee paljon. Eläinten lukumäärällä mitattuna se onkin noin 14 000 eläimellään ja 1 500 eläinlajillaan maailman suurin eläintarha.

Hintataso

Ruoka oli halvempaa kuin Suomessa, ja vaatteet hieman edullisempia. Elektroniikka taas oli lähes Suomen hinnoissa.

Tuliaiset

Vaatteita, karkkia, currywurst-ketsuppia ja muutamia matkamuistoja.

Muuta

Vain puolen tunnin junamatkan päässä Berliinistä sijaitsee Potsdam. Unescon maailmanperintölistallekin päässyt kaupunki on kuuluisa hienoista linnoistaan, puistoistaan ja 1700-luvun puolivälissä rakennetusta hollantilaistyylisestä keskustastaan. Siellä sijaitsee myös maailman vanhin suurelokuvastudio, Filmstudio Babelsberg. Tunnetuin matkailukohde Potsdamissa on Fredrik II Suuren rakennuttama Sanssoucin palatsi. Sen nimi on suomeksi "ilman huolia".

Menisitkö uudestaan

Kyllä.