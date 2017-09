Reissusa: Vastakohtaisuuksien Intiassa pääsi ihailemaan unohtumatonta Taj Mahalia

Minne matkustin

Matkustin Intiaan, New Delhiin ja sieltä Agraan.

Milloin matkustin

3.-11.06.2017

Matkareitti

Lensin Norwegianilla Oulu-Helsinki pari päivää ennen Intian matkaa. Suora lento Finnairilla Helsingistä Delhiin ja autolla Agraan. Ja sama takaisinpäin.

Majoitus

Asuin ystävän luona. Hän myös haki minut Delhistä.

Miten varasin

Lennot varasin netin kautta.

Milloin varasin

30.4.2017.

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin.

Matkakulut

Lennot OU-HKI-OU 78€. Lennot HKI-DEL-HKI 612€. Kulut Intiassa 250€. Yhteensä 940€.

Matkan plussat

Finnairin yölento oli ehdoton näin pitkälle matkalle, pelkkä lento 7,5 tuntia. Ystävien tapaaminen ilahdutti ja Delhistä päästyämme Agran kaikki nähtävyydet olivat unohtumattomia, varsinkin Taj Mahal. Basaareissa ostosten tekeminen on hauskaa ja halpaa, vaikka ylellisiä, isoja ostoskeskuksiakin löytyy. Intia on maa joka tarjoaa kaikille kävijöilleen jotain.

Matkan miinukset

Ihmisiä on joka paikassa paljon ja luokkaerot ovat suuret. Matkustamiseen pitää varata aikaa, koska liikennettä on niin paljon ja se on kaaosmaista. Kuten aina, roskaisuus ja likaisuus on ikävän näköistä ja pilaa näkymiä. Kuumuuteen on totuteltava ja majapaikan ilmastointi on välttämätön.

Millaista perillä

Agrassa on paljon turisteja, myös intialaisia. Siellä on monentasoisia hotelleja, mutta paikallinen asuminen on tietenkin parasta. Söimme hyvin ja nautimme toistemme seurasta. Piknikit ja retket nähtävyyksille jäivät erityisesti mieleen. Punainen linnoitus ja Helmimoskeija alkupaloina ennen Taj Mahaliin menoa olivat unohtumattomia. Paikalliset ihmiset ovat ystävällisiä ja uteliaita. Erilaisia ja eritasoisia ravintoloita löytyy kaikille mielihaluille. Itse suosin mausteisia kasvisruokia, joita perinteisesti syödään vastapaistetun Chapati-leivän kera.

Vinkit

Muistakaa vesipullo, kivennäisvettä mukaan, kaikkialle! Nähtävyyksiä varten kannattaa varata aikaa eikä käydä kuin yhdessä paikassa kerrallaan. Intiaan ei tarvitse ottaa mukaan paljon mitään, koska vaatetuksen voi ostaa sieltä niin halvalla. Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on monessa osavaltiossa kielletty.

Hintataso

Päivittäistavarat ovat edullisia ja siksi ystävien laittama kotiruoka maistui ja sopi kukkarolle. Asuminen on myös halvempaa kuin Suomessa, kahden makuuhuoneen asunto (omat vessat, iso eteinen ja olohuone+keittiö) oli alle 200€/kk. Paikasta toiseen liikkuu muutamilla euroilla paikallisilla TUKTUK-kärryillä.

Tuliaiset

Pilkkahintaisia vaatteita matkalaukun täyteen. Itselleni teetätin perinteisen sarin, joka maksoi 32€, sitä aioin käyttää emännöidessäni intialaista iltaa Suomessa. Mausteita ostin myös ja makeisia. Niitä löytyi houkuttelevan paljon paikallisista konditorioista.

Muuta

Intia on monen kielen ja kulttuurin maa. Värit, tuoksut ja rentous ovat sen parhaita puolia, upeista nähtävyyksistä puhumattakaan. Intia anta kävijälleen muistijäljen jota ei voi unohtaa ja vaatii palaamaan uudelleen!

Menisitkö uudestaan

Kyllä.