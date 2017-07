Reissusa: Turkki haihdutti ennakkoluulot

Minne matkustin

Matkustimme perheen kesken Turkkiin, lähelle Alanyaa.

Milloin matkustin

17.–24.5.2017.

Matkareitti

Lennot Kemistä Antalyaan ja sieltä bussilla kohteeseen.

Majoitus

Hotelli oli pohjoismaalaisten suosima all inclusive -hotelli Pascha Bay.

Miten varasin

Pakettimatka varattiin netistä. Huomasimme tarjouksen, jossa kyseisessä hotellissa maksoi all Inclusive euron per päivä. Sitä ei voinut ohittaa!

Milloin varasin

Noin kuukausi ennen lähtöä. Meillä on tapana käydä äkkilähdöllä toukokuussa, joten katselimme tuohon aikaan jo silmä kovana tarjouksia.

Ketä matkusti mukana

Kolmen hengen perheemme, minä, mieheni Mikko ja Vili 6 vuotta.

Matkakulut

Pakettimatka koko porukalta rapiat 1500 euroa, sisältäen all inclusiven, eli kaikki ruuat ja juomat. Dieselit Kemin kentälle 14 euroa ja pysäköinti 29 euroa.

Matkan plussat

Parasta all inclusive -lomassa on helppous. Ruoka on usein, kuten tälläkin kertaa, todella hyvää ja monipuolista. Turkissa oli jo täysi kesä, kun Suomessa vielä värjöteltiin toppatakissa.

Matkan miinukset

Täytyy sanoa, että tällä kertaa kaikki meni kuin elokuvissa, eikä mitään moitittavaa ollut. Pohjoismaisen TUI:n omistamassa hotellissa pienetkin yksityiskohdat oli mietitty.

Millaista perillä

Perillä oli ihanaa! Viikko meni aivan liian nopeasti ja harmittelimme, ettemme saman tien varanneet kahden viikon reissua. Hotellissa oli runsaasti aktiviteetteja, kuten Les Mills -jumppia, ja Bodybalace aamuisella rannalla oli kyllä yksi elämyksistä. Vili nautti vesiliukumäistä, isosta uima-altaasta ja lasten kerhosta. Ja jäätelöstä, jota sai syödä mielin määrin.

Vinkit

Turkin poliittinen tilanne on mikä on, mutta Alanyassa se ei näy. Suhtauduin vielä muutama vuosi sitten melko ennakkoluuloisesti koko maahan, kunnes matkustin sinne ensimmäisen kerran ja tulin huomanneeksi, että ihmiset ovat todella ystävällisiä, ruoka on taivaallista ja aurinko paistaa lähes aina! Matkat ovat myös edullisia. Täydellinen lomakohde siis.

Hintataso

Hintataso on Turkissa edullinen. All inclusiven ansiosta rahaa ei tarvittu koko reissulla, mikä teki lomasta entistä rennomman.

Tuliaiset

Lentokentältä ostettiin vähän suklaata.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.