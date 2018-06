Reissusa: Tallinna tarjoilee herkkuja ja historian lehtien havinaa

Minne matkustin

Tallinna, Viro.

Milloin matkustin

15.-16.5.2018.

Matkareitti

Omalla autolla Oulusta Helsinkiin ja sieltä laivalla Tallinnaan. Palasimme Tallinnasta laivalla Helsinkiin ja Helsingistä Satakunnan kautta omalla autolla takaisin Ouluun.

Majoitus

Helsingissä yksi yö hotelli Clarionissa ja Tallinnassa yksi yö hotelli Radisson Sky Bluessa.

Miten varasin

Reissu varattiin internetissä hotellin ja laivayhtiön omilta sivuilta.

Milloin varasin

08.05.2018.

Ketä matkusti mukana

Minä ja vanhempani.

Matkakulut

Automatkoihin bensaa meni noin 135 euroa, laivamatkat kolmelta hengeltä yhteensä noin 180 euroa, 2 hotellihuonetta Helsingissä Clarion hotellissa noin 300 euroa ja sviitti Tallinnassa noin 320 euroa.

Matkan plussat

Parasta oli kulkea mukulakivikatuja pitkin Vanhassa kaupungissa, maistella Olde Hansan koukuttavia paahdettuja manteleita Raatihuoneentorin nurkilla ja vierailla apteekkimuseossa ihmettelemässä vanhoja apteekkitavaroita ja -rohdoksia sekä syödä erinomaista vegaaniruokaa paikallisessa vegaaniravintolassa.

Matkan miinukset

Tallinnassa asiakaspalvelu oli paikoin jäykkää ja epäystävällistä. Englanninkielentaito oli paikallisilla osin puutteellista.

Millaista perillä

Ihanan aurinkoinen sää helli matkailijoita! Vanhassa kaupungissa sai aistia historian havinaa. Ruoka oli hyvää.

Vinkit

Kokeilkaa ehdottomasti makeita tai suolaisia Olde Hansan manteleita! Jännä kokemus on myös virolainen ruisleipä Must leib, joka on on suomalaista serkkuaan tummempaa ja makeampaa. Vanhassa kaupungissa liikkuminen on helpointa kunnollisilla kengillä, sillä mukulakivet ja kynnykset luovat kulkijalle haasteita.

Hintataso

Hinnat ovat Suomen tasoa.

Tuliaiset

Paikallisia herkkuja, kuten Olde Hansan herkkumanteleita ja virolaista ruisleipää sekä roppakaupalla hienoja elämyksiä.

Muuta

Kahdessa päivässä ei ehdi nähdä, shoppailla ja kokea kaikkea. Jos mahdollista, reissussa kannattaa viettää siis useampi päivä.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.

