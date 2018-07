Reissusa: Saarihyppelyä Luoteis-Afrikassa ja piipahdus Lontooseen

Minne matkustin:

Luoteis-Afrikan saaristoon ja kotimatka Lontoon kautta.

Milloin matkustin:

Lähdimme Oulusta 8. maaliskuuta ja takaisin lähtöruudussa olimme 26. samaa kuuta.

Matkareitti:

Suora lento Oulu-Teneriffa, lento Teneriffa-Fuerteventura, laiva Fuerteventura-Lanzarote, lento Lanzarote-Lontoo, lento Lontoo-Oulu Helsingin kautta.

Majoitus:

Hotellimajoitus kaikissa kohteissa.

Miten varasin:

Alusta loppuun omatoimimatka. Pakkoloma (vanhat lomat piti käyttää) ajoi netin ääreen. Ensimmäinen lento varattiin mainoksen uhrina. Siitä eteenpäin fiiliksen, hintojen, aikataulujen ja tarjonnan mukaan.

Milloin varasin:

Ensimmäinen lento varattiin viime syyskuussa, viimeinen hotellivaraus tehtiin viikkoa ennen matkaa, muut varaukset vähitellen siinä välissä.

Ketä matkusti mukana:

Laatuloma oman kullan kanssa.

Matkakulut:

Oulu-Teneriffa 75€, Teneriffa-Fuerteventura 39€, Fuerteventura-Lanzarote

20 €, Lanzarote-Lontoo 50€, Lontoo-Oulu 65€. Hinnat per henkilö.

Neljä yötä hotellissa Teneriffalla 89€, viisi yötä Fuerteventuralla 69€, viisi yötä Lanzarotella 79 € ja neljä yötä Lontoossa 59 €. Hinnat per huone per yö.

Lontoossa aamiaismajoitus, muualla täysihoito. Kaikki neljän tähden hotelleja.

Matkan plussat:

Pääsi pois loskaisesta ja koleasta Oulusta. Oli kiva kokea monta paikkaa samalla matkalla ja samalla pari uutta kohdetta. Kiirettä ja stressiä ei ollut missään vaiheessa. Saarilla oli siistiä, rauhallista, turvallista ja ihmiset olivat ystävällisiä. Kehoni, jolla on aina jano ja jatkuvasti nälkä, oli tyytyväinen paikallisiin tuotteisiin. Ja tietysti ilma ja luonto.

Lontoo oli entisensä; kulttuurien, kielten ja rotujen sulatusuuni. Oikein hyvä kontrasti alkumatkan saarille.

Matkan miinukset:

Saarista ei kyllä ole mitään negatiivistä sanottavaa. Maassa maan tavalla -asenteella pärjää ja tulee kohdelluksi hyvin. Mitään haavereita tai vastoinkäymisiä ei sattunut.

Lontoosta olen kymmeniä kertoja käyneenä aina samaa mieltä; aivan loistava paikka käydä virkistämässä ja piristämässä itseä, mutta en ikinä voisi asua siellä. Köyhyys, kurjuus, rikollisuus, kiire, stressi ja ilmansaasteet ovat aina enenevässä määrin läsnä.

Millaista perillä:

Vaikka saaret ovat lähellä toisiaan ne ovat täysin erilaisia keskenään. Kanariansaarten suurin saari Teneriffa valloittaa upeilla rannoillaan ja monipuolisilla luontokohteillaan. Toiseksi suurin saari Fuerteventura on yksi Euroopan parhaista rantalomakohteista ja huomattavasti Teneriffaa rauhallisempi. Neljänneksi suurin saari, Lanzarote, sijaitsee Fuerteventuran vieressä, reilun sadan kilometrin päässä Afrikan rannikolta. Lanzarote tunnetaan tuliperäisenä saarena, jonka lukuisat tulivuorenpurkaukset ovat muovanneet sen erikoiseksi. Lontoo on kaupunkikohde, joka tarjoaa jokaiselle jotakin.

Vinkit:

Saarilla kannattaa ehdottomasti vuokrata auto, jolla pääsee tutustumaan ympäristöön oman aikataulun mukaan. Tiet ovat hyvässä kunnossa ja hyvin viitoitetut. Auton vuokra on niin edullinen, että se kannattaa ottaa koko loman ajaksi vaikkei käyttäisikään päivittäin. Jos olet omatoimimatkalla niin sovi, että auton voi jättää lentoasemalle. Vaikka matkasi olisi yhdelle saarelle niin piipahda muillakin saarilla. Tee vaikka päivämatka.

Ennen Lontoon matkaa kannattaa tilata Visitor Oyster Card. Sillä saa matkustaa kaikissa onnikoissa, metrolla ja paikallisjunilla.

Hintataso:

Saarilla euro on todella riittoisa valuutta. Kaikki on halvempaa kuin kotona. Lontoon hintataso on keskimäärin sama kuin Oulussa. Toki vanha viisaus pitää paikkansa; mitä pienempi katu tai kauempana keskustasta, sitä edullisempi hinta laadun pysyessä samana.

Tuliaiset:

Kuvitteellinen selkäreppu täynnä hienoja muistoja, kokemuksia ja elämyksiä. Iloinen ja reipas mieli sekä hyvin levännyt keho.

Muuta:

Kaikkiin kohteisiin menen varmasti uudelleen kunhan lastenlapset ovat tarpeeksi isoja. Sitä ennen matkustelen uusissa kohteissa.

Menisitkö uudestaan:

Kyllä.

