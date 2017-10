Reissusa: Rantareitit ja kukkulat ihastuttivat pyöräretkillä Espanjan Costa Blancalla

Minne matkustin

Espanjaan: Deniaan, Costa Blancalle, joka sijaitsee Espanjan itärannikolla sekä Barcelonaan.

Milloin matkustin

17.5.–2.6.2017.

Matkareitti

Lensimme Norwegianilla Oulusta Helsinkiin ja edelleen Barcelonaan, josta jatkoimme vuokra-autolla Deniaan 436 km matkan Autopista AP-7:tä pitkin. Kahden viikon päästä palasimme autolla Barcelonaan ja nautimme vielä kaksi päivää Barcelonan sykkeestä. Deniasta teimme polkupyöräretkiä ja autolla päiväretket Benindormiin vesipuistoon ja Javean Granadella Beachille.

Majoitus

Deniassa asuimme Interhomelta vuokratussa kaksikerroksisessa rivitalohuoneistossa, Sen terassilta oli käynti suurelle ja vehreälle sisäpihalle, jossa oli suuri uima-allas. Huoneistosta oli lyhyt matka rannalle, keskustaan ja vuorille. Puolen kilometrin säteellä löytyi muun muassa Lidl ja Consum. Barcelonassa asuimme Booking.comin kautta varatussa kerrostalohuoneistossa Poble Secin kaupunginosassa.

Miten varasin

Kaikki varaukset hoituivat netin kautta. Edullinen vuokra-auto löytyi DoYouSpain-sivuston kautta.

Milloin varasin

Lennot ja majoitus jo heinäkussa 2016, auto maaliskuussa 2017.

Ketä matkusti mukana

Koko perhe: vanhemmat Sanna ja Jukka, lapset Ville, 7, Antti, 16, ja Piia, 17.

Matkakulut

Viiden hengen lennot 1300 €. Denian huoneisto 14 vuorokaudelta 1072 €, lisäksi viiden hengen siivous- ja liinavaatemaksu 155 €. Autonvuokraus 14 vrk 158 € + omavastuun poistava vakuutus 92 €. Barcelonan majoitus 2 vuorokaudelta 218 €. Neljän polkupyörän vuokraus 10 päiväksi 125 €.

Matkan plussat

Oli hienoa elää kaksi viikkoa espanjalaiselämää lomakodissa. Kaupassa ruoka oli huomattavasti Suomea halvempaa, mutta tuoretta ja hyvää. Lidl pelasti nirsoimpienkin matkalaisten ruokailun. Tutustuimme polkupyörillä lähiseutuihin, nautimme rantareiteistä ja kukkuloilla pyöräilystä ja lenkkeilystä, uinnista altaalla ja meressä. Ihastuimme monipuoliseen, kauniiseen ja viihtyisään paikkakuntaan.

Matkan miinukset

Tarkoitus oli tehdä päiväretki Ibizalle lautalla, mutta matka osoittautui yllättävän kalliiksi. Balearic-yhtiön lautalla retki olisi maksanut halvimmillaan viideltä henkilöltä lähes 300 €.

Millaista perillä

Deniassa on nähtävää ja aktiviteetteja moneen makuun. On pikkuliikkeitä, merkkiliikkeitä, ravintoloita ja kahviloita. Eikä toukokuussa ollut turistimassoja. El Montgon kukkuloiden luonnonpuistossa on jännittäviä reittejä maastopyörälle ja patikoijalle. Kiiltokuvamaisen kaunis ympäristö, talot ja kukkulat tarjoavat silmänruokaa liikkujalle. Denian satamasta pohjoiseen on kilometritolkulla hiekkarantaa, jossa on erittäin hyvä uida ja ottaa aurinkoa. Satamasta etelään rantaa myötäilee erinomainen kävely- ja pyöräilybaana, jonka varren kalliopoukamat ja kivetykset sopivat auringonottoon ja uimiseen. Tunnin ajomatkan päässä Benindormin turistikaupungissa on useampia vesi- ja huvipuistoa, joista vierailimme Aqualandiassa.

Barcelonassa ehdimme tutustua Poble Secin hurmaaviin tapas-katuihin, Montjuicin kukkulaan köysiratoineen, Barcelonetan rantaan sekä Ramblan ostoskatuihin. Barcelona oli matkaohjelmassa nuorison toivomuksesta.

Vinkit

Espanjassa on erinomaiset moottoritiet. Autopistaa pitkin matka taittuu nopeasti, mutta varaudu tietulleihin. Matkalla Barcelonasta Deniaan tietulleihin upposi reilut 50 €. Matkanteko hidastuu, jos valitsee maksuttomia pienempiä teitä. Autoillessa reitti kannattaa suunnitella huolellisesti etukäteen, ladata puhelimeen alueen kartat navigointiin sekä olla hereillä opasteiden kanssa. Kuskiksi kannattaa valita kylmähermoinen ja varma ajaja. Vuoristotiet ovat elämys, joten lähiseutuun kannattaa tutustua autolla. Jos et halua ajaa satoja kilometrejä, Deniaa lähinnä on Alicanten lentokenttä.

Espanjan kielen taitoa kannattaa virkistää, sillä englantia ei Deniassa puhuta kovin yleisesti. Barcelonaan kannattaa ehkäpä mennä aikaisemmin keväällä, jolloin ei ole niin kuuma. Matkoja saa edullisesti, mutta varaudu kunnon matkabudjetilla (käteistä ja luottokortit), sillä kaikki mahdollinen maksaa. Lasten ja teini-ikäisten kanssa rahaa kuluu yllättävän paljon.

Hintataso

Kaupoissa ruoka ja juoma on huomattavasti halvempaa kuin Suomessa, myös bensa on hieman halvempaa. Ravintoloiden ja kahviloiden hintataso vaihtelee. Deniassa usean ruokalajin illallismenu maksoi halvimmillaan noin 20 €.

Barcelonassa löytyi vielä enemmän hajontaa hinnoissa, Poble Secin alueella kuului olevan edullisimmat ravintolat. Kaikki muu sitten maksaakin saman verran kuin Suomessa.

Tuliaiset

Viiniä, jääkaappimagneetteja ja Roxyn vaatteita paikallisesta surffikaupasta, jossa oli hyvät alennukset.

Muuta

Omatoimimatkan kokoaminen vaatii kärsivällisyyttä. Lopputulos kuitenkin palkitsee, ja olemme tyytyväisiä matkamme onnistumiseen. Selvisimme matkasta terveinä ja ilman isompia naarmuja. Autoilijat huomioivat pyöräilijät ja kävelijät todella hyvin. Toukokuussa matkustaminen vaatii lomajärjestelyjä, mutta vältimme turistimassat, tulipalohelteet, ja hinnatkin ovat alhaisemmat ainakin majoituksen suhteen. Ruskettuneena oli mukava aloittaa Suomen suven odottelu!