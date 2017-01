Reissusa: Pohjois-Italiassa nopeilla junilla

Minne matkustin

Vietin kuusi päivää junailemalla ristiin rastiin Pohjois-Italiaa. Kävin Milanossa, Torinossa, Veronassa ja Lido di Jesolossa.

Milloin matkustin

10.-16.9.2016

Matkareitti

Junalla Helsinkiin sekä lentämällä Helsingistä Milanoon ja takaisin. Italiassa liikuin junalla lukuun ottamatta lyhyttä bussimatkaa Venezian ja Lido di Jesolon välillä.

Majoitus

Asuin hotelleissa lukuun ottamatta matkan ensimmäistä ja viimeistä yötä, jotka vietin lentokentillä.

Miten varasin

Varasin lennot Momondosta ja hotellit Booking.comista. Junamatkat Suomessa hankin VR:n verkkosivuilta ja Italiassa ostin liput asemilta.

Milloin varasin

28.8.2016

Ketä matkusti mukana

Matkustin yksin.

Matkakulut

Junamatkat Oulu-Helsinki-Oulu (opiskelija) 73 €. Junamatkat Malpensan lentoasema-Torino-Verona-Venezia-Malpensan lentoasema 147,70 €. Bussimatka Venezia-Lido di Jesolo - Venezia 11,80 €. Lennot Helsinki-Frankfurt-Milano-München-Helsinki 214 €. Hotelli NH Lingotto Tech, Torino 98 € /yö. Hotelli Relais Empire, Verona 85 € / yö. Hotelli Columbia & Ninfea, Lido di Jesolo 48 € /yö. Hotelli Rex, Lido di Jesolo 32 € /yö. Matkat ja majoitus yhteensä 709,50 €

Matkan plussat

Italia on suunnattoman kaunis maa, jossa on paljon nähtävää urheilusta, kulttuurista, tekniikasta ja historiasta pitäville. Junamatkailu maassa on tehty sujuvaksi ja helpoksi. Nähtävää on joka kaupungissa ja ruoka sekä erityisesti jäätelö ovat ehkä maailman parhaita.

Matkan miinukset

Kauneudestaan huolimatta Italia on likainen ja nuhjuinen maa lähes joka suhteessa. Asiakaspalvelu oli surkeaa hotelleja lukuun ottamatta ja paikallisten englannin taito on myös hyvin puutteellista. Pankkikortilla maksaminen on vaikeaa ja taskuvarkaita liikkuu varsinkin juna-asemilla.

Millaista perilla

Kaunista ja hämmentävää. Juureni ovat Italiassa, mutta en ole ollut siellä 16 vuoteen. Tämä oli enemmän menneiden muistelemista ja itsensä kuuntelemista kuin turistireissu. Italia on maana yksi kaaos, jossa oikein mikään ei tunnu sujuvan ilman dramatiikkaa, diskuteerausta ja käsienheiluttelua. Sitä on hauska seurata, ellei satu itse joutumaan ongelmiin.

Vinkit

Matkan voi tehdä huomattavasti halvemmallakin varaamalla sen ajoissa ja käyttämällä siirtymiin hitaampia ja halvempia junia. Jos haluaa tehdä lyhyen visiitin Italiaan, kannattaa mennä Veronaan. Siellä näkee jo parissa päivässä paljon. Lido di Jesolo on puolestaan hyvä rantalomakohde vielä syyskuussakin: lämpöä oli yli 30 astetta joka päivä.

Hintataso

Ruoka ja juoma ovat halvempia kuin Suomessa. Hyvän ravintola-annoksen saa noin 15-20 eurolla ja lasin viiniä 2-4 eurolla.

Tuliaiset

Viiniä ja kasapäin muistoja.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.