Reissusa: On the Road -tyyliin matkattiin ikälopulla pakulla Pohjois-Norjassa

Minne matkustin

Pohjois-Norjaan.

Milloin matkustin

24.7.-4.8.2017

Matkareitti

Matkustimme omalla, vanhalla pakettiautollamme. Lähdimme Oulusta Haaparannan kautta Ruotsin läpi Norjaan Narvikiin, sieltä Bodoon, josta lautalla Moskenesin kylään Lofooteilla. Lauttamatka maksoi noin 1000 kruunua. Ajoimme läpi Lofoottien pikkuteitä pitkin. Siirryimme Andoyn saarelle ja pikkuteitä pitkin Bleikin rannalle, jossa yövyimme korkean kallion juurella.Siitä jatkoimme Andenesin kautta Senjan saarelle. Matka tehtiin lautalla, ja hinta oli noin 800 kruunua. Senjan saarta kierrellen siirryttiin mantereen puolelle korkean Silsandin sillan saattelemana. Ajelimme Skibotnin kautta Altaan, ja sitten Tana Bruhun. Siellä olimme yön hotellissa. jatkoimme matkaa Båtsfjordiin, jossa Kim on ollut töissä kalatehtaalla noin 15 vuotta sitten. Mukavan päivän jälkeen palasimme samaa reittiä takaisin Tana Bruhun, josta suuntasimme Vadsoon, eli Vesisaareen, ja sitten Vardoon, Vartiosaareen.Vardoosta poikkesimme pieneen autioituneeseen kalastajakylään Hamninbergiin, Sen jälkeen alkoi kotimatka-Nuorgamin kautta Kemijärvelle, sitten Kuusamoon moikkamaan tuttuja, ja takaisin kotiin. Kilometrejä matkalle kertyi noin 3700.

Majoitus

Nukuimme suurimman osan öistä vanhassa pakettiautossamme, jonne mieheni Kim oli rakentanut sängyn. En ole vuosiin nukkunut niin hyvin! Yhden yön olimme viehättävässä majatalossa Andoy Friluftssenterissä, yhden yön Vardossa hotellissa, pari yötä Tana Brussa hotellissa ja viimeisen yön Kemijärvellä, hotelli Kemijärvessä.

Miten varasin

Matka oli täysin omatoimimatka, mitään ennakkovarauksia ei tehty. Kim suunnitteli matkareitin noin suurin piirtein, minä kuljin sujuvasti mukana.

Milloin varasin

Reissua emme varanneet, mutta loma-ajan kyllä. Päätimme loppu keväällä, että teemme tämän matkan.

Ketä matkusti mukana

Mieheni Kim, ja minä. Tapasimme Pohjois-Norjassa tuttavamme Tainan ja Jukan, ja vietimme heidän kanssaan pari päivää.

Matkakulut

Polttoaineisiin Norjassa meni 2870 kruunua, Suomessa noin 100 euroa. Lauttamatkoihin edellä kerrottu summa, majoittumisiin 100-160 euroa yöltä.

Matkan plussat

Maisemat! Tuntuu uskomattomalta, että näin lähellä Suomea löytyy niin upeita maisemia. Yöpyminen autossa oli helppoa, aina löytyi rauhallinen paikka, johon pystyi asettumaan. Kertaakaan ei ollut turvaton olo, vaikka yövyimme mm. pääteiden varrella olevilla levikkeillä tai meren rannalla. Emme käyttäneet caravan-alueita ollenkaan, vaan etsimme itse mukavan paikan johon sitten asetuimme.

Matkan miinukset

Ajomatkat olivat välillä pitkiä, kauppoja tai bensa-asemia on harvassa. Lofooteilla oli vilkas turistiaika, ja ihmisiä oli paljon liikkeellä. Tien varteen ei juuri voinut pysähtyä ihailemaan maisemia, jonon mukana oli vain mentävä. Tiet ovat kapeita, ja jos jossain oli pieni levennys, se oli jo täynnä autoja.

Millaista perillä

Ensimmäiset päivät olivat hyvin lämpimiä, ja maisemat kauniin kallioisia. Norjassa ilma on raikas ja puhtaan tuoksuinen, meren tuoksuinen. Bleikissä oli upea hiekkaranta, ja yöpymispaikka suuren kallion juurella oli ikimuistoinen. Palvelu kaupoissa ja huoltoasemilla oli ystävällistä, pärjäsimme hyvin ralli-englannilla, elekielellä ja jopa suomella. Ruoka oli hyvää, ja kala taatusti tuoretta. Kun tulimme pohjoisemmaksi, ilmasto muuttui täysin. Oli vesisadetta ja todella kovaa tuulta, sekä hyvälläkin ilmalla oli syksyinen sävy. Kalastimme ja kävelimme rannoilla, kävimme myös Båtsfjordissa, jossa Kim on asunut 15 vuotta sitten. Pienet kylät ja kaupungit ovat todella lumoavia, aika on ikäänkuin pysähtynyt niissä. Oli mukava seurata kalastajien touhuja sekä mielettömiä määriä lokkeja, jotka olivat vallanneet jokaisen mahdollisen ikkunalaudan, räystään ja katon. Jotkut talot olivat hyvin siivottoman näköisiä juuri tästä syystä, ja linnut pitivät melkoista meteliä.

Vinkit

Varaudu ajamaan pitkiä välimatkoja, ja tankkaa aina, kun siihen on mahdollisuus. Jos kammoat tunneleita tai lauttamatkoja, ei Norja ole ehkä paras matkailukohde. Hotellit, joissa yövyimme, olivat siistejä, mutta Suomessa ne luokiteltaisiin motelleiksi. Sängyt olivat kuitenkin hyvät, oli rauhallista ja aamupalat olivat kattavat. Luksusta emme lähteneet hakemaankaan.

Hintataso

Melkolailla samaa tasoa kuin Suomessa. Rahaa meni vain polttoaineeseen ja ruokakauppaan, muutamaa hotelliyötä lukuunottamatta. Hotellihuoneet olivat hintavampia kuin Suomessa, kahden hengen huone oli kalleimmillaan noin 160 euroa.

Tuliaiset

Norja oli paratiisi meidänlaisille turisteille, jotka tykkäävät koluta rantoja ja kerätä muistot niistä. Löysimme upeita liuskekiviä, sileäksi hioutuneita ajopuita ja ruostuneen, rautaisen troolinpainon. Minä ostin alemyynnistä villatakin, Kim löysi Utsjoelta paksun fleecehupparin, ja viimeiset ostokset tein Kemijärvellä, josta löysin paikallisen käsityönä tekemiä hauskoja nukkeja, jotka liittyvät rakkaaseen harrastukseeni, neulomiseen. Yhden annoin myös äidilleni.

Muuta

Nopeusrajoituksia kannattaa noudattaa melko tiukasti, meidän viimeinen Norja-päivämme huipentui ylinopeussakkoihin. Kim ajoi paikallisen perässä kuudenkympin rajoitusalueella 69 km/h. Selkeästi poliisit ottivat turisteja kiinni, paikalliset saivat mennä. Poliisit olivat mukavia ja ystävällisiä, kättelivätkin vielä erotessamme. Vaikka kyllä siihen hintaan saa kätelläkin;)

Menisitkö uudestaan

Kyllä.