Reissusa: Nuorten bilepaikkana tunnettu Baleaarit on monipuolinen matkakohde

Minne matkustin

Oli kylmä, harmaa, sateinen ja epävakaa ilma kun ajelin kotiin. Oli tarve ja tilaus lomalle, lämmölle ja auringolle. Kohteeksi valikoitui Baleaarit.

Milloin matkustin

02.-12.11.2017.

Matkareitti

Norskilla Oulusta Helsingin kautta (nopea vaihto) Palmaan. Sieltä laivalla Mahóniin. Matka jatkui onnikalla Ciutadellaan. Edelleen laivalla Alcúdiaan. Lopuksi onnikalla takaisin Palmaan josta lento Helsingin kautta kotiin.

Majoitus

Kolme yötä Palmassa neljän tähden hotellissa puolihoidolla. Kolme yötä Mahonissa Boutique-hotellissa aamiaisen kera. Viimeiset kolme yötä neljän tähden hotellissa Alcudiassa puolihoidolla.

Miten varasin

Näppärästi nettiä käyttävä Ulla varasi lennot Norskin omilta sivuilta. Perinteisten viestimien kannattajana varasin hotellit puhelimella.

Milloin varasin

Pari viikkoa ennen matkaa.

Ketä matkusti mukana

Lennot ja hotellit varattiin kahdelle hengelle, mutta joskus tuntui, että meitä oli useampiakin matkassa eli minun puolelta kolme (I, me, my self) sekä Ullan puolelta hänen molemmat persoonansa.

Matkakulut

Lennot eestaas 120 € pp., hotellit 58 €, 49 € ja 62 € (edellä mainitussa järjestyksessä ja em. palveluilla) per huone per yö. Laiva 1 39 € pp., laiva 2 10 € pp. Molemmat onnikkamatkat 5,50 € pp.

KUVA: Jarmo Taanila

Matkan plussat

Meille oli kerrottu, että Baleaarit on nuorten brittien ja sakujen bilepaikka, jossa vietetään äänekästä ja alkoholin maustamaa moraalitonta ja remuista elämää. Me emme huomanneet sellaista. Tilaa oli kaikille ryhmille, suuntauksille ja aktiviteeteille; itsensä grillausta upeilla rannoilla, kunnon kohottamista liikunnalla (pyöräily, patikointi, golf, sukellus), sielun sivistyksen tyydyttämistä, heittäytymistä lapsenmieliseksi teemapuistoissa, paratiisia hortonomille, unelmia gastronomille ...

Kaikkialla oli oikein rauhallista, turvallista ja siistiä. Tunsimme olevamme tervetulleita ja meistä pidettiin hyvää huolta.

Matkan miinukset

Matka miinus on, että ei ole miinuksia. Tai no, henkilökohtaisia kuluja ja Ullalle ostettavia pakollisia "yllätystuliaisia" varten minun täytyi anoa parin viikon viikkorahat etukäteen, mutta oli se sen miinuksen väärtti.

Millaista perillä

Kontrasti kaikilla mittareilla Ouluun oli suuri. Ajatuksena oli nähdä uudenlaista luontoa, tutustua kiehtovaan historiaan ja kulttuuriin, maistella paikallisia herkkuja ja jaloja juomia, istua ulkokahvilassa ja katsella paikallisia ihmisiä arkisissa askareissaan, harrastaa monimuotoista liikuntaa shortseissa... Ja, kyllä vain, kaikki tuo toteutui.

Vinkit

Baleaareille kannattaa ehdottomasti matkustaa keväällä tai syksyllä, jolloin ilma on sopiva kantasuomalaiselle. Ole avoimin mielin ja utelias. Tutustu rohkeasti muuhunkin kuin pakollisiin nähtävyyksiin, lähde tutkimusmatkalle ympäriinsä omin päin. Nauti itse kaikilla aisteilla ja unohda some loman ajaksi. Loma ei ole suorittamista vaan nauttimista. Kierrä kaukaa kaikki ylikansalliset roskaruokapaikat ja kahvilat ja hemmottele itseäsi ja vatsaasi paikallisilla antimilla. Ja muista: maassa maan tavalla.

KUVA: Jarmo Taanila

Hintataso

Luin jostakin, että kun yleinen hintataso Suomessa on 100 niin Baleaarilla se on 69. Esim. kuppi kahvia tai olut kivassa kahvilassa 1,00 €, erinomainen kolmen ruokalajin lounas viineineen alle 10 €, viinipullo kaupassa alk. 0,95 €, seutulippu onnikassa 1,50 €, miesten hiustenleikkuu 8,00 €.

Tuliaiset

Majorican "tehtaanmyymälästä" pari joululahjaa, laadukkaat juhlajuomat José L. Ferrerin viinitilalta, hieman vahvempaa juomaa Xoriguerin tislaamosta (ei ihan Hendric's tai Tanqueray mutta ok), Mascarón kengät, muutamia Avarca-sandaaleja (valitse ehdottomasti ohut, pehmeä ja laadukas nahka, ei kuttaperkkaa), pieni Joan Mirón taulu.

Menisitkö uudestaan

Kyllä, jos luoja suo, Ulla sallii ja talous antaa myöten. Paljon jäi näkemättä ja kokematta.