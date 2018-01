Reissusa: Nemoa etsimässä ystävällisten ihmisten kiireettömässä Thaimaassa

Thaimaassa asuneena kannatan liikkumista lavatakseilla (reittibussit) pidemmät matkat junalla, lentäminenkään ei siellä ole kallista. Pitkänmatkanbussit myös tosi halpoja. Hymyn ja kohtelijaisuuden taakse kätkeytyy rahan ansaitseminen. Siellä olet vain farangi joka tuo rahaa.. Kohteliaasti kyllä neuvotaan ja opastetaan siinä ei ole mitään pahaa. Kannattaa käydä myös luonnonpuistoissa, vaikka niissäkin on laitettu turistien liikkuminen helpommaksi ja tietenkin turvalliseksi.

Juomien kanssa ei kannata koskaan ottaa jäitä. Vatsataudit on riesana kun meillä on niin erilainen bakteerikanta kuin siellä, antibiootit saa suoraan apteekista tuohonkin vaivaan.

Hintataso on todella suomeen verrattuna halpa. Kannattaa kierrellä ympäri maata jos vain loma aikataulu sallii eikä vaan löhötä samalla rannalla.