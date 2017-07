Reissusa: Neljän naisen 200-vuotisjuhlat New Yorkissa

Minne matkustin

Yhdysvallat, New York.

Milloin matkustin

8.–18.6.2017

Matkareitti

Menomatka lennettiin reittiä Oulu–Helsinki–New York, paluumatka reittiä New York–Reykjavik. Helsingistä Ouluun tultiin junalla. Menomatkakin oli tarkoitus mennä Islannin kautta, mutta lento peruttiin ja saimme korvaavan suoran lennon Helsingistä New Yorkiin. Lähtö viivästyi noin 8 tuntia

Majoitus

New Yorkissa majoituimme New York Manhattan -hotellissa. Empire State Building näkyi 14. kerroksen huoneemme ikkunasta

Miten varasin

Lennot ostettiin netistä lentoyhtiö Icelandairin sivuilta. Myös hotelli varattiin netistä. Hotellia varatessa netin kautta kannattaa lukea tarkkaan, mitä maksuja ilmoitettuun hintaan lisätään. mm verot, kaupunkikohtaiset maksut, lisämaksuja siivouksesta. Aamiainen sisältyy hotellihintaan vain harvoin

Milloin varasin

Lennot varattiin 31.10.2016, hotelli varattiin tammikuussa 2017.

Ketä matkusti mukana

Meitä oli neljän naisen seurue: Eve, Sari, Neela ja Anu. Matka oli yhteinen syntymäpäivämatka, 200 vuotta tuli täyteen.

Matkakulut

Lennot Helsinki – New York maksoivat neljälle 1086€, hotellissa kahdessa kahden hengen huoneessa kahdeksan yötä maksoivat 3941,56€.

Matkan plussat

Kaupunkiin saapuessa tuli wow-efekti, kun pilvenpiirtäjät ja koko kaupunki alkoivat hahmottua. New Yorkissa ihmiset olivat ystävällisiä ja auttoivat mielellään turistia. Jo parin päivän jälkeen tuntui että kaupungissa on helppoa liikkua ja suunnistaa.

Matkan miinukset

Olisimme halunneet käydä esimerkiksi jazz-klubilla, mutta liput olisi pitänyt ostaa etukäteen sillä klubit olivat täyteen varattuja. Keskusta-alueen ruuhkat olivat välillä huomattavia ja esimerkiksi hop on hop off -bussit juuttuivat ruuhkaan ja koko bussi tyhjennettiin kesken reitin

Millaista perillä

Tutustuimme Manhattaniin monipuolisesti kävellen, metrolla ja hop on hop off -bussilla. Illallisristeilyllä näimme kauniin New Yorkin siluetin ja vapaudenpatsaan. Keskustassa on useita puistoja, joissa voi kahvitella ja katsella ihmisiä, esimerkiksi Bryant park Public libraryn välittömässä läheisyydessä jäi mieleen viihtyisänä "olohuoneena". Itse kirjasto oli myös näkemisen arvoinen. Vuokrasimme parina päivänä pyörät. Toisena päivänä ajoimme elokuvistakin tutun sillan yli Brooklyniin, ilma väreili kuumuudesta ja tuntui kuin itse olisi postikortissa. Toinen pyöräilypäivä vietettiin Central Parkissa ja kävimme muun muassa John Lennonin muistomerkillä Strawberry field -nimisessä puiston osassa. Central Parkiin tutustumiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Meillä oli pyörät vuokralla 5 tuntia ja ehdimme hyvin tutustua paikkoihin.

Vinkit

Kannattaa etukäteen miettiä joitain kohteita joissa ainakin haluaa käydä ja ostaa lippuja jo etukäteen netistä. Netistä löytyy myös suomenkielisiä sovelluksia, joiden kautta löytyy lippuja eri tilaisuuksiin muun muassa musikaaleihin tai vaikka Yankeesin otteluun. Hotellin varaaminen esimerkiksi East Villagesta voi olla myös hyvä tapa nähdä enemmän tavallisten newyorkilaisten elämää.

Hintataso

New Yorkissa hintataso on pitkälti sama kuin Suomessa, osittain kalliimpaakin. Hinnat vaihtelevat paikan mukaan: erityisesti Time Squaren alueella on paljon turisteja ja hinnat sen mukaisia. Edulliselta tuntunut katugrilliannos maksoi Time Squarella 7 dollaria kun se kahden korttelin päässä oli 3,50 dollaria. Toisaalta Lewikset sai sielläkin alle 50 dollarin.

Tuliaiset

Lewiksen farkut, brooklyniläisen käsityönä valmistaman kaulakorun sekä George Washingtonin kirjoittaman Rules & Civility & Decent Bahavior in Company and conversation –kirjan. Mukavia tuliaisia löytyy mm. Public Libraryn myymälästä.

Menisitkö uudestaan

Paljon jäi vielä näkemättä. Ensimmäisen reissun jälkeen vasta tietää mihin haluaisi todella mennä. Kyllä, menisin uudestaan.